Внесены изменения в Типовой контракт на поставку лекарств

Минздрав России внес изменения в Типовой контракт на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный приказом Минздрава России № 870н от 26.10.2017 г. Соответствующий приказ Минздрава России от 19.06.2018 № 367н зарегистрировал Минюст 2 августа.

Приказ подготовлен по результатам правоприменительной практики.

В частности, внесены изменения в сведения, содержащиеся в спецификации, являющейся приложением к Типовому контракту на поставку лекарственных препаратов.

Приказ №367н не применяется в отношении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок до вступления в силу настоящего приказа.

Стоит отметить, что применение ряда приказов министерства (в том числе приказа Минздрава России № 870н от 26.10.2017 г.) вызвало много вопросов у участников фармрынка. Минздрав подготовил письмо, содержащее ответы на часто задаваемые вопросы о лекарственных препаратах для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.