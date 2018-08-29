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Внесены уточнения в порядок закупки лекарств, назначаемых пациенту по решению врачебной комиссии

29.08.2018

Правительство РФ постановлением от 16.08.2018 № 952 внесло изменения в п. 5 Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 555.

Так, документом уточнено, что обоснование в соответствии с решением врачебной комиссии осуществляется, в том числе, в отношении проводимых путем запроса предложений в электронной форме закупок лекарственных препаратов, которые необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям), пишет «Гарант». В новой редакции Правила начнут действовать с 29 августа.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
лекарственные препараты
Фармвестник-ТВ
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
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