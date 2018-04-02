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«Военторг» вернулся к идее создания аптечного проекта

02.04.2018

«Военторг-Ритейл», развивающий розничные продажи для военнослужащих и членов их семей, снова пытается запустить сеть аптек. Вакансия управляющего сетью была размещена на сайте hh.ru 27 марта, пишет РБК.

В отделе кадров ООО «Военторг-Ритейл» изданию уточнили, что речь идет о вакансии в сети аптек, которой «пока не существует», но компания планирует ее развивать на базе существующей сети магазинов «ВоенторгПятерочка». Кроме того, аптеки будут открыты и вне этих магазинов, в отдельных объектах. Под каким брендом будут работать новые аптеки, не уточняется. С учетом специфики военных городов для «Военторга» это почти монопольная ниша, считают эксперты.

Официально интерес к развитию аптечного сегмента под брендом «Военторг-Аптека» компания публично подтверждала и в 2015 году, но проект так и не был запущен.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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аптечная сеть
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22.03 «ФармNEWS»: РАФМ «Креатив в рекламе лекарственных средств»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
Подготовлен законопроект об ужесточении ответственности за злоупотребления при госзакупках
Current issue #10, 2018
Лазейки в законе позволяют торговать контрафактной продукцией и не возмещать ущерб
Правила GDP определяют эффективность логистического оператора
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