«Военторг» вернулся к идее создания аптечного проекта

«Военторг-Ритейл», развивающий розничные продажи для военнослужащих и членов их семей, снова пытается запустить сеть аптек. Вакансия управляющего сетью была размещена на сайте hh.ru 27 марта, пишет РБК.

В отделе кадров ООО «Военторг-Ритейл» изданию уточнили, что речь идет о вакансии в сети аптек, которой «пока не существует», но компания планирует ее развивать на базе существующей сети магазинов «ВоенторгПятерочка». Кроме того, аптеки будут открыты и вне этих магазинов, в отдельных объектах. Под каким брендом будут работать новые аптеки, не уточняется. С учетом специфики военных городов для «Военторга» это почти монопольная ниша, считают эксперты.



Официально интерес к развитию аптечного сегмента под брендом «Военторг-Аптека» компания публично подтверждала и в 2015 году, но проект так и не был запущен.

