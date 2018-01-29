Обзор розничных аптечных продаж лекарственных препаратов от гриппа и ОРВИ¹ по состоянию на ноябрь 2017 года

По данным НИИ гриппа, с начала гриппозного эпидсезона (40-я неделя года) до конца 2017 г. ситуация с гриппом в России была достаточно спокойной. Эпидемический порог в регионах в еженедельном мониторинге не превышал 20%, и лишь один-три региона в неделю иногда пересекали эту границу, не достигая, однако, критической отметки в 50% от эпидпорога. Ситуация очень похожа на ту, когда пик заболеваемости приходится на зимне-весенние месяцы либо когда эпидемия вообще проходит мимо. Какая из вероятностей реализуется в наступающем году, покажет время, а пока — минус 4% к продажам препаратов от гриппа и ОРВИ как следствие спокойной эпидситуации.