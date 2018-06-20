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Выручка аптек «Ригла» в центре Москвы за последнюю неделю выросла в 1,5 раза

20.06.2018

Выручка аптек «Ригла» в центральных районах столицы за последнюю неделю выросла в 1,5 раза за счет болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу. Как сообщил РБК гендиректор сети Александр Филиппов, в основном увеличились продажи нелекарственного ассортимента.

«Презервативов, конечно, они очень много берут, очень их продажи за последнюю неделю выросли, — рассказала агентству сотрудница сети. — А вот, например, таблетки, снимающие похмельный синдром, особым спросом не пользуются. Видно, что ребята к нам выносливые приехали».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Аптечная сеть «Ригла»
Персоны
Филиппов Александр Павлович

Генеральный директор ООО «Ригла»
Фармвестник-ТВ
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
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Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
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