Высокие технологии для российской фармы: Data MATRIX представил уникальный облачный продукт

Компания Data MATRIX представила первый в России программный продукт, созданный на базе облачных технологий для сбора данных в клинических исследованиях. Уникальный для российского рынка продукт получил название miniEDC. Новинка станет достойной альтернативой зарубежным платформам и упростит работу фармкомпаний и контрактно-исследовательских организаций.

Главные особенности miniEDC – это первое SaaS-решение на российском рынке и профессиональная русскоязычная платформа для сбора и обработки данных, разработанная для фармацевтической отрасли. Функционал miniEDC отвечает международным (ICH GCP, CRF 21, part 11) и российским (Приказ №200н, 152-ФЗ) стандартам подачи данных в регуляторные органы. Платформа прошла внутреннее тестирование и получила статус валидированного программного обеспечения, который подтверждается пакетом валидационной документации.

Значение разработки комментирует Ани Маркосян, руководитель отдела обработки данных Data MATRIX:

«Последние 10 лет отмечены значительным ростом технологических достижений в области здравоохранения и фармацевтики, но только 50% клинических испытаний в России проходят с использованием электронного сбора данных. Остальные – на бумажных носителях и в электронных таблицах Excel. В России началась эра цифрового здравоохранения, а локальный рынок к ней не готов. miniEDC это исправит. Считаем, что мы сделали свой вклад в программу импортозамещения».

miniEDC имеет встроенную библиотеку и конструктор форм, возможность проверять и делать выгрузку данных с помощью встроенных и настраиваемых форм. Пользователям платформы достаточно иметь базовые навыки работы с офисными приложениями, чтобы самостоятельно провести исследование в сокращенные сроки, получив при этом качественные данные.

По словам Ивана Добромыслова, исполнительного директора Data MATRIX, драйверами к созданию продукта стали растущие требования регуляторов к качеству данных клинических исследований, а также стремление организаторов клинических исследований к самостоятельной работе с данными в современном цифровом формате.

«Уже сейчас можно прогнозировать, что в ближайшие 5 лет будет осуществлен переход медицинских и фармацевтических отраслей на электронные системы данных в связи с ужесточением законодательства».

Интерес к miniEDC уже проявили ряд фармацевтических компаний. В настоящее время Data MATRIX демонстрирует интерфейс и функционал приложения. Доступы к демо-версии выдаются по запросу официальных представителей фармкомпаний и контрактно-исследовательских организаций.

Источник публикации: Data MATRIX