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Выходец из «36,6» возглавит в «Магните» направление «Здоровье»

03.08.2018

Как стало известно «ФВ», Валерия Солок возглавит с 6 августа 2018 г. в сети «Магнит» проект «Здоровье», который будет аккумулировать все имеющиеся и будущие активности «Магнита» по поддержанию здорового образа жизни.

Направление «Здоровье» относится к кросс-форматному проекту и находится на стадии разработки. Руководство сети поставило перед г-жей Солок задачу - в течении месяца разработать всеобъемлющую стратегию развития.

Валерия Солок известна на фармрынке, как топ-менеджер, работавший как на фармпрозводстве, так и в ритейле. Свою карьеру начинала в компании Bayer AG на должности руководителя региональной службы.

С 2009 по 2012 года она занимала должность генерального директора в сети «36,6». В период ее правления сеть насчитывала более 1000 аптек в 29 регионах России. Валерия Солок успешно открывала новые и закрывала нерентабельные точки продаж. Параллельно проводился ребрендинг примкнувшей к сети розницы.

Примечательно, что еще в 2010 году судьба сводила ее с СИА Интернейшнл, когда «36,6» продала дистрибьютору 25% акций. Если сделка по покупке «Магнитом» фармдистрибьютора состоится, то Валерия Солок сможет оптимизировать товарную цепочку и закупки.

В 2013 году Валерия была приглашена в X5 Retail Group директором по управлению недвижимостью форматов «супермаркет» и «гипермаркет» . Она занялась повышением эффективности портфеля недвижимости сетей «Пятёрочка» и «Карусель». Последние несколько лет г-жа Солок развивает и собственный бизнес – сеть детских поликлиник «ПреАмбула».

Таким образом, г-жа Солок сумела собрать багаж знаний и опыта работы с производителями лекарственных препаратов, фармацевтическим и продуктовым ритейлером.

Напомним, что «Магнит» планирует размещать большинство аптек в дрогери «Магнит косметик» в небольших городах с населением до 3-5 тыс человек.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ПАО "Аптечная сеть 36.6"
«Магнит»
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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