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Лента · В России
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Хакасское дело о закупках скоро будет передано в суд

24.01.2018

Расследование дела о махинациях при закупках медтехники и лекарственных препаратов больницами Хакасии выходит в финальную стадию, сообщила «ФВ» помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Ощепкова. «Фигурантам предъявляются обвинения в окончательной редакции. Остается только ознакомление с материалами, которое может занять много времени, поскольку задействовано много фигурантов и их адвокатов», – отметила она.

Напомним, что экс-руководитель администрации главы Хакасии, полковник ФСБ Владимир Бызов, а также ряд местных чиновников и коммерсантов были задержаны весной 2017 г. Все они подозреваются в участии в преступном сообществе, которое реализовывало мошеннические схемы при закупках медоборудования и лекарственных препаратов. Позднее из дела были выделены в отдельное производство несколько эпизодов. В частности, главному врачу ГБУЗ РХ «Республиканской клинической больницы имени Г.Я. Ремишевской» Владимиру Семенову уже вынесен приговор за взятки в крупном размере – три года колонии строгого режима и штраф в размере 2,6 млн рублей.

«Еще один эпизод, связанный с разглашением гостайны, будет рассматривать Верховный суд РФ», – сказала Татьяна Ощепкова.

Дело одного из фигурантов – директора ООО «ОКБ Енисейпром» Сергея Пузанкова в связи с заключением досудебного соглашения уже рассматривается, рассказала помощник председателя Абаканского городского суда Анжелика Гуляева. Предприниматель обвиняется в даче взятки в размере 2,6 млн рублей Владимиру Бызову через посредника.

Часть фигурантов, среди которых бывший территориальный менеджер «Р-Фарма» Александр Гитер, директор КУ «Межведомственный центр организации закупок» Игорь Арокин и секретарь г-на Бызова Евгения Ковалева, по-прежнему находятся под стражей. В СИЗО пребывает и сам Владимир Бызов, которого доставили в суд для рассмотрения дела о хранении боеприпасов. Дело в том, что в ходе обысков у экс-чиновника были изъяты не только деньги и материальные ценности, но и сотни патронов, 17 ножей и оружие. Только по этому делу обвинитель просил суд приговорить полковника ФСБ к двум с половиной годам колонии общего режима и назначить штраф.

23 января список причастных к делу персон пополнился заместителем министра внутренних дел по Хакасии Вячеславом Ждановым. По данным источников в правоохранительных органах, ему инкриминируют ст. 283 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»). Полковника подозревают в том, что он знакомил г-на Бызова с оперативными материалами ОБЭП по махинациям при госзакупках.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Республика Хакасия
уголовное дело
закупки ЛС
Фармвестник-ТВ
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19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Производители не против, если принятие новой методики ценообразования затянется
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