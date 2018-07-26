За безрецептурную продажу препаратов, используемых наркоманами, хотят ввести уголовную ответственность

В связи с поступающей от правоохранительных органов информацией о фактах нарушения действующего законодательства, связанных с незаконными продажами лекарственных препаратов, включенных ‎в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, Минздрав России разработал изменения в постановление Правительства ‎РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации,а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации».

По мнению Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, установленные законодательством требования зачастую умышленно не соблюдаются руководством аптечных организаций и индивидуальными предпринимателями из соображений высокой доходности ‎от незаконной реализации таких препаратов на фоне незначительной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

Эффективным противодействием незаконному распространению препаратов, используемых лицами, страдающими зависимостью от опиоидов, в том числе включенных в перечень ПКУ, по мнению ГУНК МВД России, может стать мера, позволяющая привлекать виновных лиц к уголовной ответственности.

Проектом постановления вносятся изменения в список сильнодействующих ‎веществ для целей статьи 234 и других статей УК РФ, крупный размер сильнодействующих веществ для целей статьи 234 УК РФ которые утверждены постановлением Правительства РФ № 964, в части включения в них лекарственных препаратов под международными непатентованными наименованиями прегабалин, тапентадол и тропикамид, которые пользуются большой популярностью у лиц, страдающих зависимостью от опиоидов.

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 3 августа.