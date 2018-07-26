За лекарства для граждан, получивших травму на работе, ФСС будет платить аптекам напрямую

Фонд социального страхования анонсировал запуск пилотного проекта, в рамках которого граждане, получившие травму на работе или имеющие профессиональное заболевание, смогут получать лекарственные препараты и медицинские изделия в аптеках без внесения оплаты. Все расчеты будут производиться ФСС с аптеками напрямую, по специальным контрактам.

В проект, который рассчитан на три года, вошли Северная Осетия, Астраханская и Саратовская области. Задумка, в принципе, хорошая – пациент приходит с рецептом в аптеку и получает то, в чем нуждается. Сегодня он, как правило, оплачивает вышеназванные покупки из своего кармана, а затем предъявляет региональному отделению Фонда рецепты и чеки на возмещение понесенных расходов. А если у человека нет этой суммы? Да и вернуть потом потраченные деньги – тоже дело не быстрое.

Пока неизвестно, по какому принципу будут отбираться фармпредприятия для участия в пилоте. Говорят, это станет известно примерно в октябре. По предварительным данным, на данный момент определен лишь один критерий – это должна быть сетевая аптека. Как сообщили на условиях анонимности в одном из региональных отделений ФСС, это автоматически ставит жителей малонаселенных и труднодоступных территорий в невыгодное положение. Ведь сетевые аптеки в таких населенных пунктах обычно не представлены, а, значит, для местного населения с запуском пилота ничего не изменится.

По данным ФСС РФ, в 2017 году на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний было направлено 9,8 млрд рублей , из них 16,5% (1,1 млрд рублей) – на покупку лекарств и медизделий.