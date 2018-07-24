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Лента · В России
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За поставки новых вакцин для Нацкалендаря может развернуться конкуренция

24.07.2018

Согласно плану мероприятий программы «Десятилетие детства», утвержденному правительством 6 июля 2018 г., ко второму кварталу 2019 г. Минпромторгу, Минздраву и Роспотребнадзору необходимо подготовить предложения по организации производства трех новых вакцин на территории РФ.

Программа предусматривает введение в Национальный календарь профилактических прививок вакцинации от ветряной оспы, ротавирусной и гемофильной инфекций. Срок внесения изменений в НКПП, обозначенный в документе, – третий квартал 2020 г. Далее необходимо будет предусмотреть средства на закупку вакцин в бюджете на 2021 г.

Также в плане указано, что ко второму кварталу 2019 г. необходимо будет подготовить предложения по организации производства этих вакцин на территории РФ. Сегодня в России выпускается только вакцина против гемофильной инфекции на площадке Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии. Однако производственной мощности там не хватает для обеспечения потребностей страны. В то же время, как пояснил «ФВ» президент «Нанолека» Владимир Христенко, моновакцина от гемофильной инфекции за рубежом, как правило, не используется, а входит в состав комбинированных вакцин.

Крупнейшими производителями вакцин от ветряной оспы и ротавирусной инфекции являются GlaxoSmithKline (GSK) и Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD). Однако постепенно активную роль на глобальном рынке этих вакцин начинают играть индийские и корейские компании. Так, в январе текущего года стало известно, что вакцина против ротавирусной инфекции Rotavac индийской компании Bharat Biotech прошла преквалификацию ВОЗ и готова бросить вызов разработкам GSK и MSD.

«И в нашей стране можно производить эти вакцины, – уверен Владимир Христенко. – В том числе возможно и производство антигенов, но необходимы соответствующие технологии плюс производственные мощности. Пока доступных производственных мощностей, соответствующих стандартам GMP, для выпуска вакцин от ротавирусной инфекции и ветряной оспы в России нет. Сейчас мы изучаем этот вопрос, до конца текущего года рассматриваем возможных партнеров для передачи технологии, а потом начнем инвестировать».

По словам эксперта, к 2021 г. возможно организовать локальное производство готовой лекарственной формы вакцин от ротавируса и ветрянки. Если говорить о полном цикле, то на это потребуется до пяти лет.

О планах по выпуску новых вакцин в конце 2017 г. заявляла и компания «Нацимбио». Она планирует инвестировать в дочернее ООО «ФОРТ», которое намерено производить вакцины против ветряной оспы, кори, краснухи и ротавирусной инфекции. Так что вполне возможно, на поставки для государства новых вакцин могут претендовать две компании.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцинация
Персоны
Христенко Владимир

Президент ООО «Нанолек»
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17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Соотношение динамики доли продаж российских дженериков и средневзвешенной стоимости 1 упаковки аторвастатина 20 мг №30, I кв. 2018 г.
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