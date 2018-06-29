За повторное нарушение при продвижении целебных конфет ВГТРК оштрафовали на 400 тыс. рублей

Волгоградское УФАС России 29 июня снова вынесло решение о привлечении к административной ответственности ВГТРК «Радио России» за нарушение закона «О рекламе» при продвижении целебных конфет с названием «Офтальмин».

Новый ролик был длиннее предыдущего, также признанного УФАС ненадлежащей рекламой, и снова расписывал все прелести употребления конфет «Офтальмин» (). В течение почти получаса радиоведущий и приглашенный в студию «признанный специалист» говорили о профилактике «ухудшения хорошего или нормального зрения и прогрессирования имеющихся проблем с глазами», о том, что микроэлементы в составе «Офтальмина» «проникают вглубь глазных капилляров» и начинают творить чудеса.

«В рекламе прямо не указывалось, что конфеты, которые не зарегистрированы ни в качестве БАД, ни в качестве лекарственного препарата, лечат какие-то заболевания, но завуалированно товар позиционировался именно как лекарственное средство, – рассказала «ФВ» зам. руководителя Волгоградского УФАС России Ирина Никуйко. – Налицо – введение в заблуждение».

В первый раз ВГТРК отделалась штрафом в 150 тыс. руб. На этот раз, с учетом повторности правонарушения в течение года, размер санкции составил 400 тыс. руб.