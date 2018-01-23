 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Производители не против, если принятие новой методики ценообразования затянется
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
218

За Уралом откроется первая магистратура по промышленной фармации

23.01.2018
Фото: АлтГУ

На базе Алтайского государственного университета (АлтГУ) откроется химико-фармацевтический факультет. Об этом рассказал ректор вуза Сергей Землюков на конференции, посвященной итогам работы образовательной организации в статусе опорного вуза.

«Факультет будет готовить не только специалистов для фарминдустрии, но и специалистов, которые будут обладать исследовательскими компетенциями для разработки новых направлений лекарственных растений и другого потенциала Алтайского края», – сообщил он. Пока в СФО этим никто не занимается.

Речь идет о трансформации химического факультета в химико-фармацевтический, уточнил заместитель проректора по научному и инновационному развитию АлтГУ Александр Мирошниченко.

«Открыты два новых направления подготовки – фармация и магистратура по промышленной фармации. Набор по "фармации" будет идти уже в 2017 г.», – рассказал он "ФВ". – В крае расположены два крупнейших предприятия отрасли – "Алтайвитамины" и "Эвалар", которые нуждаются в квалифицированных кадрах».

Химфакультет уже реализует программы по инновационным технологиям в фармпроизводстве. В основном они касаются субстанций, которые разрабатываются совместно с индустриальным партнером – «Алтайвитаминами», рассказала декан фармацевтического факультета Наталья Базарнова.

«Раньше эта работа велась на базовых кафедрах, сейчас мы получили лицензии на новые направления и будем готовить в их рамках фармспециалистов», – отметила она.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
17.11.2017 Владимир Петров: логика познания нарушается авторами образовательных стандартов, которые ни дня не проработали в вузе
23.10.2017 В Первом МГМУ им.И.М. Сеченова при подготовке фармспециалистов планируют применять симуляторы
09.10.2017 Около 4 тысяч выпускников мед- и фармфакультетов 2017 не дошли до аккредитации
04.09.2017 Программа обучения первокурсников Института фармации и трансляционной медицины обновилась на треть
17.08.2017 Утвержден образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки «Промышленная фармация»
Метки
фармацевтическое образование
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Производители не против, если принятие новой методики ценообразования затянется
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения