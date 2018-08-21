Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта

Изменения в типовой конт­ракт на поставку ЛС для медицинского применения, утвержденный приказом Минздрава № 870н, должны были снять все вопросы поставщиков. Однако от­дельные компании заявили, что работать с документом сложно. Минздрав предлагает не драматизировать ситуацию, а в случаях возникновения сложностей пользоваться сноской № 20, которая позволяет менять условия контракта. Но если поставщики к этому готовы, то ряд заказчиков предпочитает работать строго по утвержденному ведомством шаблону.