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Заинтересованные ведомства поясняют вопросы допуска зарубежных медизделий к госзакупкам

30.07.2018

Минфин, Минпромторг, Минздрав и ФАС подготовили разъяснения по вопросу применения положений Постановления Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. №102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В письме указано, с 1 июля 2018 года вступила в силу норма Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно которой вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с правилами применения национального режима в сфере закупок, установленными данным законом, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе данных документов или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

В соответствии с пунктом 3 Постановления № 102 подтверждением страны происхождения медицинских изделий, включенных в Перечень, является сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государств - членов ЕАЭС по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными правилами.

Таким образом, ограничение, установленное Постановлением №102, применяется только при наличии всех условий, установленных пунктом 2 Постановления №102, в совокупности. При этом должно быть не менее двух удовлетворяющих требованиям извещений об осуществлении закупки и (или) документации о закупке заявок, которые содержат предложения в отношении всех видов медицинских изделий, страной происхождения которых являются государства - члены Евразийского экономического союза, подтвержденной сертификатом о происхождении товара.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
медицинские изделия
Фармвестник-ТВ
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19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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