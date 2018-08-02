Закон о рекламе в детских передачах сенаторы приняли со второй попытки

Закон, которым предлагается увеличить с 15% до 20% предельную продолжительность рекламы в часовой телепрограмме, а также вернуть рекламные ролики в детские передачи, был принят Советом Федерации.

Документ предусматривает запрет рекламы товаров, не предназначенных для детей, включая лекарства, в детских и образовательных телепередачах.

Отметим, что верхняя палата парламента приняла закон только со второй попытки. Изначально его поддержали 85 сенаторов при необходимых 86. В этот момент в зале не было спикера палаты Валентины Матвиенко, которая заявила о своей поддержке закона. Было принято решение о повторном голосовании, в результате которого за законопроект высказались уже 112 сенаторов.

Запрет рекламы товаров, не предназначенных для детей, не распространяется на спонсорскую рекламу, за исключением тех случаев, когда рекламируется: алкогольная продукция, продукция военного назначения и оружие, основанные на риске игры, пари, услуги по заключению договоров ренты, в том числе договора пожизненного содержания с иждивением, деятельность медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации.

«Исключение, сделанное для спонсорской рекламы, будет применимо и к производителям лекарственных средств, медицинских изделий, БАД, – отметил в беседе с «ФВ» партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Патракеев. – Однако к понятиям «спонсор» и «спонсорская реклама» законом уже установлены дополнительные требования. И в широкой практике до сих пор не встречалось случаев, чтобы, скажем, производитель БАД распространял в детских телепередачах свою спонсорскую рекламу».

Иначе говоря, если для рекламирования продукта достаточно просто купить эфирное время (слот в рекламном блоке), то спонсорство – это более обременительное занятие, так как спонсор принимает участие в создании телепередачи или события, с которого ведется телетрансляция, заключил эксперт.

Подробности читайте в «ФВ» № 24 (937) от 7.08.2018 г. в публикации «Спокойной ночи, малыши».