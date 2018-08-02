 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
124

Закон о рекламе в детских передачах сенаторы приняли со второй попытки

02.08.2018

Закон, которым предлагается увеличить с 15% до 20% предельную продолжительность рекламы в часовой телепрограмме, а также вернуть рекламные ролики в детские передачи, был принят Советом Федерации.

Документ предусматривает запрет рекламы товаров, не предназначенных для детей, включая лекарства, в детских и образовательных телепередачах.

Отметим, что верхняя палата парламента приняла закон только со второй попытки. Изначально его поддержали 85 сенаторов при необходимых 86. В этот момент в зале не было спикера палаты Валентины Матвиенко, которая заявила о своей поддержке закона. Было принято решение о повторном голосовании, в результате которого за законопроект высказались уже 112 сенаторов.

Запрет рекламы товаров, не предназначенных для детей, не распространяется на спонсорскую рекламу, за исключением тех случаев, когда рекламируется: алкогольная продукция, продукция военного назначения и оружие, основанные на риске игры, пари, услуги по заключению договоров ренты, в том числе договора пожизненного содержания с иждивением, деятельность медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации.

«Исключение, сделанное для спонсорской рекламы, будет применимо и к производителям лекарственных средств, медицинских изделий, БАД, – отметил в беседе с «ФВ» партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Патракеев. – Однако к понятиям «спонсор» и «спонсорская реклама» законом уже установлены дополнительные требования. И в широкой практике до сих пор не встречалось случаев, чтобы, скажем, производитель БАД распространял в детских телепередачах свою спонсорскую рекламу».

Иначе говоря, если для рекламирования продукта достаточно просто купить эфирное время (слот в рекламном блоке), то спонсорство – это более обременительное занятие, так как спонсор принимает участие в создании телепередачи или события, с которого ведется телетрансляция, заключил эксперт.

Подробности читайте в «ФВ» № 24 (937) от 7.08.2018 г. в публикации «Спокойной ночи, малыши».

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
25.07.2018 Законопроект о запрете рекламы лекарств в детских передачах вернули разработчикам из-за дублирования
17.07.2018 Сенаторы предлагают запретить рекламу лекарств в детских телепередачах
30.03.2018 Эксперт: фокус медицинского продвижения смещается в сторону специализированной прессы
15.03.2018 Расходы на рекламу фармпродукции в 2017 г. сократились впервые с 2008 г.
01.03.2018 Эксперты РАФМ: в фарме креатив не полностью реализует свой потенциал
Метки
реклама лекарств
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения