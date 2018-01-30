Фармрозница резко критикует законопроект о продажах лекарств в супермаркетах

Всего за несколько дней до новогоднего боя курантов произошло событие, которое изрядно подпортило праздничное настроение представителям аптечного сообщества. Минпромторг разместил для публичного обсуждения проект ФЗ, призванный разрешить торговым предприятиям заниматься реализацией безрецептурных препаратов. В розничном звене фармрынка и профессиональных объединениях инициатива встретила единодушную резкую критику. По мнению исполнительного директора ААУ «СоюзФарма» Дмитрия ЦЕЛОУСОВА, который дал интервью «ФВ», принятие соответствующего закона способно уничтожить всю систему фармрозницы и лекарственного обеспечения в ее нынешнем виде.