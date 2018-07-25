Законопроект о запрете рекламы лекарств в детских передачах вернули разработчикам из-за дублирования

Совет Госдумы решил вернуть субъекту права законодательной инициативы законопроект, касающийся запрета рекламы лекарств в детских теле- и радиопередачах. Документ внесли сенаторы Антон Беляков и Юрий Неелов. Такое решение обусловлено тем, что 25 июля Госдума приняла в третьем чтении закон «О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона “О рекламе”», представленный группой депутатов Госдумы. Документ также предусматривает запрет рекламы товаров, не предназначенных для детей, в детских и образовательных телепередачах (правда, в этом документе нет конкретного указания на запрет рекламы лекарств).

Данное ограничение не распространяется на спонсорскую рекламу, за исключением спонсорской рекламы алкогольной продукции, продукции военного назначения и оружия, основанных на риске игр, пари, услуг по заключению договоров ренты, в том числе договора пожизненного содержания с иждивением, деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации.