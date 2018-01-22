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Законопроект, упрощающий госрегистрацию лекарств, принят в первом чтении

22.01.2018

Законопроект № 327290-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», упрощающий процедуру госрегистрации лекарственных средств, принят депутатами Госдумы в первом чтении 19 января.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, представляя законопроект, пояснил, что этот документ предоставляет возможность производителям, осуществляющим производство лекарств за пределами России, в случае отсутствия у них заключения о соответствии требованиям и правилам надлежащей производственной практики, представлять копию решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти о проведении инспектирования иностранного производителя.

По его словам, закон позволит упростить процедуру госрегистрации лекарств, одновременно обеспечив их качество и безопасность.

Представляемая законопроектом возможность регистрации лекарств с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями, произведенных на одной площадке, снизит нагрузку на производителей, сократит временные рамки доступа новых препаратов на российский рынок, повысит конкуренцию.

Законопроект принят в первом чтении единогласно («за» - 413). Поправки ко второму чтению принимаются до 17.02.2018 г.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Госдума РФ
регистрация ЛС
Персоны
Цыб Сергей Анатольевич

Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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