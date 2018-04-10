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Законопроект, ужесточающий ответственность за нарушения в сфере госзакупок, принят во втором чтении

10.04.2018
Фото: duma-er.ru

На пленарном заседании 10 апреля Госдума приняла во втором чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ».

В настоящее время в правоприменительной практике многие нарушения в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не удается квалифицировать согласно нормам уголовного права, и бывают случаи, когда нарушители подпадают лишь под административную ответственность, не соразмерную совершенным деяниям, отметил председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«В том числе это касается лиц, представляющих интересы государственных или муниципальных заказчиков и не являющихся должностными лицами, а также лиц, исполняющих государственные или муниципальные контракты. Например, работников контрактной службы, контрактных управляющих, членов комиссии по осуществлению закупок, лиц, осуществляющих приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», – сообщил он.

Для устранения имеющихся пробелов предлагается дополнить УК новыми статьями: 200.4 «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и 200.5 «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок». Также предлагается предусмотреть в статье 304 УК РФ ответственность за провокацию подкупа в сфере закупок и внести соответствующие изменения в статью 46 УК РФ о штрафах.

Согласно новой статье 200.4 предусматривается ответственность за нарушение законодательства о контрактной системе, совершаемое из корыстной или иной личной заинтересованности лицами, которые не являются должностными лицами, или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации. Если деяние причинило крупный ущерб, то устанавливается максимальное наказание – лишение свободы до трех лет. При особо крупном ущербе (или совершении деяния группой лиц по предварительному сговору) последует лишение свободы до семи лет.

В соответствии с новой статьей 200.5 предусматривается ответственность за подкуп указанных лиц в целях противоправного влияния на принимаемые ими решения. Максимальное наказание – лишение свободы до трех лет. В случае совершения такого деяния группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере можно получить до семи лет тюрьмы. При особо крупном размере – до восьми лет.

«Во всех этих случаях лишение свободы может быть дополнено штрафом, кратным сумме подкупа: в размере 10-кратной, 30-кратной и 40-кратной суммы подкупа соответственно», – пояснил Крашенинников. Под крупным размером подкупа признается сумма, превышающая 150 тысяч рублей. Под особо крупным – превышающая 1 млн рублей.

Вместе с тем, законопроектом устанавливается ответственность и за незаконное получение указанными лицами денег, ценных бумаг или иного имущества, а также за незаконное пользование ими. За такое деяние предлагается наказывать лишением свободы до трех лет со штрафом до 20-кратной суммы подкупа или без такового. При совершении деяния группой лиц по предварительному сговору, либо если оно сопряжено с вымогательством предмета подкупа или в особо крупном размере, устанавливается лишение свободы до 10 лет со штрафом до 50-кратной суммы подкупа или без такового. За особо крупный размер последует лишение свободы до 12 лет со штрафом до 50-кратной суммы подкупа или без такового.

Законопроектом предусматриваются освобождения от уголовной ответственности лица, передавшего незаконное вознаграждение, если оно активно способствовало раскрытию преступления, либо в отношении него имело место вымогательство предмета подкупа.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменение в статью 304 УК РФ, предусматривающее ответственность за провокацию подкупа указанных лиц, с наказанием в виде лишения свободы до пяти лет.

«Расследование указанных преступлений будет относиться к компетенции Следственного комитета», – добавил Павел Крашенинников.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
нарушение
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09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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