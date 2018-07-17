Замминистра здравоохранения Ульяновской области уволен в связи со скандалом вокруг его шефа

В Ульяновской области продолжается служебная проверка деятельности чиновников, подозреваемых в причастности к коррупционному скандалу в сфере закупок для нужд здравоохранения. Об этом губернатор области Сергей Морозов сообщил 16 июля на совещании, посвященном борьбе с коррупцией и мерам по повышению эффективности и прозрачности госзакупок.

Не дожидаясь результатов проверки, глава региона сделал несколько кадровых выводов. Так, первый зампредседателя правительства Екатерина Уба получит предупреждение о неполном служебном соответствии, а заместитель министра здравоохранения Андрей Алабин, отвечавший за госзакупки, и вовсе оставит занимаемую должность. (Впрочем, волноваться за Андрея Алабина не приходится. Ранее он возглавлял территориальный ФОМС, затем руководил областным хосписом, Медицинским информационно-аналитическим центром. С таким богатым послужным списком и опытом он явно не останется надолго без работы.)

Вдобавок Серей Морозов считает необходимым оценить целесообразность создания управления по противодействию коррупции и собственной безопасности, а также управления, осуществляющего контроль за прозрачностью закупок.