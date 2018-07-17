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Замминистра здравоохранения Ульяновской области уволен в связи со скандалом вокруг его шефа

17.07.2018

В Ульяновской области продолжается служебная проверка деятельности чиновников, подозреваемых в причастности к коррупционному скандалу в сфере закупок для нужд здравоохранения. Об этом губернатор области Сергей Морозов сообщил 16 июля на совещании, посвященном борьбе с коррупцией и мерам по повышению эффективности и прозрачности госзакупок.

Не дожидаясь результатов проверки, глава региона сделал несколько кадровых выводов. Так, первый зампредседателя правительства Екатерина Уба получит предупреждение о неполном служебном соответствии, а заместитель министра здравоохранения Андрей Алабин, отвечавший за госзакупки, и вовсе оставит занимаемую должность. (Впрочем, волноваться за Андрея Алабина не приходится. Ранее он возглавлял территориальный ФОМС, затем руководил областным хосписом, Медицинским информационно-аналитическим центром. С таким богатым послужным списком и опытом он явно не останется надолго без работы.)

Вдобавок Серей Морозов считает необходимым оценить целесообразность создания управления по противодействию коррупции и собственной безопасности, а также управления, осуществляющего контроль за прозрачностью закупок.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
Ульяновская область
Фармвестник-ТВ
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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