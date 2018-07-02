Запуск федеральной благотворительной программы «ХондроГрад»

Компания «Сотекс» принимает участие в уникальной федеральной благотворительной программе «ХондроГрад», направленной на помощь домам престарелых и находящимся там на попечении пожилым людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

С каждой проданной упаковки хондроитин-содержащего препарата компании, до 30 рублей идут на поддержку домов престарелых. В рамках социальной программы будет организована установка пандусов и обеспечение средствами передвижения – удобными колясками с электроприводом в домах престарелых двенадцати городов России.

Принять участие и следить за новостями программы вы можете на сайте и в информационных СМС. Для этого просто отправьте СМС на короткий номер 3434 с кодовым словом ХОНДРОГРАД и вы будете получать информацию об оказанной в рамках программы помощи.

Компания «Сотекс» помогает строить добрый город ХондроГрад.

От каждого из нас зависит, каким будет наш город для одиноких стариков!

Подробная информация о проекте находится на сайте.

* Отправка SMS абсолютно бесплатно!

Источник: «Сотекс»