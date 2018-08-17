Зарплаты директоров по строительству в фарме продолжат расти

На фармацевтическом рынке наблюдается острый дефицит директоров по строительству. Количество вакансий увеличивается на 20–30% в год. Эксперты кадровой компании «Контакт» (InterSearchRussia) прогнозируют рост зарплат данных специалистов в ближайшие годы.

Сложившаяся ситуация обусловлена несколькими факторами. С одной стороны, развивается отрасль: строятся новые и модернизируются старые заводы, из-за санкций и ужесточения требований к локализации производств появляется больше совместных предприятий с международными партнерами.

Спрос со стороны компаний сильно превышает предложение соискателей: успешные кандидаты часто получают сразу несколько предложений.

От кандидатов требуется детальное знание определенных технологий фармацевтического производства. Другое распространенное требование – английский язык. И наконец, компаниям нужны молодые, активные, коммуникабельные люди. Учитывая, что директор по строительству – позиция техническая, на практике личностный профиль кандидатов не всегда может соответствовать ожиданиям клиентов.

Со своей стороны компании готовы предложить оплачиваемую квартиру и дом сотруднику и его семье, а также переезд или трансфер.

В среднем зарплата таких управленцев составляет 250–350 тыс. руб. (до вычета налогов) в месяц в зависимости от масштаба и сложности производства, а также годовой бонус в размере 20–30% от годовой зарплаты.

Но учитывая дефицит специалистов на рынке, уровень зарплат однозначно будет расти в ближайшие годы.