Завершается обработка данных двух масштабных клинических исследований «Анаферона детского»

Завершается обработка данных двух масштабных рандомизированных плацебо-контролируемых клинических исследований препарата «Анаферон детский».

Международное многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное клиническое исследование в параллельных группах эффективности препарата в лечении гриппа и острых респираторных вирусных инфекций у детей проводилось в 26 медицинских учреждениях на территории России, Украины и Республики Беларусь с участием 610 детей с ОРВИ и гриппом легкой и средней степени тяжести в возрасте от 3 до 12 лет включительно.

Другое международное многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное клиническое исследование в параллельных группах эффективности препарата в профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций у детей в период подъема сезонной заболеваемости было проведено на базе 22 медицинских учреждений России и Республики Узбекистан. В исследовании приняли участие 710 детей в возрасте от 1 месяца до 6 лет включительно.

Результаты исследований будут опубликованы в ближайшее время.