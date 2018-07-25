Завершается обсуждение законопроекта, декриминализирующего незначительные нарушения при обороте наркотических средств

Общественное обсуждение законопроекта «О внесении изменения в статью 2282 Уголовного кодекса Российской Федерации», который предусматривает декриминализацию деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности, завершается 26 июля.

Документ подготовлен в соответствии с поручением заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец от 23 апреля 2018 г. Необходимость принятия такого документа давно назрела – известны случаи уголовного преследования врачей, выписавших рецепт на наркотический препарат пациенту не своего участка из стремления облегчить его страдания.

Законопроектом предлагается распространить смягчение мер уголовной ответственности на медицинских и фармацевтических работников, предусмотренной частью первой статьи 2282 УК РФ, путем дополнения ее примечанием, согласно которому медицинский или фармацевтический работник, совершивший впервые преступление, предусмотренное частью первой данной нормы, будет освобождаться от уголовной ответственности, если он добровольно сообщил об этом преступлении, активно способствовал его раскрытию и (или) расследованию, возместил причиненный этим преступлением ущерб или иным образом загладил причиненный вред и если в его действиях не содержится иного состава преступления.