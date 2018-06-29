Завершилось тестирование на знание косметических препаратов DryDry™

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание косметических препаратов DryDry™ и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»!

Список победителей:

Кравцова Вера Анатольевна, Анастасия, Люберцы (Московская область) Мусина Камилла Ильдусовна, ИП Железняк, Мончегорск (Мурманская область) Яговкина Евгения Александровна, ООО «Аптеки БИНКО», Санкт-Петербург Егорова Наталья Станиславовна, ООО Фитофарм – «Сельская аптека», село Глядянское Ахмедова Светлана Алексеевна, С.О.Ц. Аптека, Белгород Фатейчева Татьяна Алексеевна, Твоя экономия, Саратов Илькова Алина Олеговна, Фармэконом, Ангарск (Иркутская область) Исакова Анастасия Владимировна, Апрель, Рязань Данжалова Татьяна Васильевна, Аптека «Плюс», Улан-Удэ (Бурятия) Кузнецова Ксения Юрьевна, Госаптека, Салават (Башкортостан) Чикина Алена Сергеевна, ИП Агашина СА Социальная аптека №4, Ярославль Воротынцева Виктория Сергеевна, МУП Социальная аптека, Старый Оскол (Белгородская область) Ерохина Полина Евгеньевна, ООО «Амур», Томск Аболмасова Елена Борисовна, ООО «Реалко-2», Старый Оскол (Белгородская область) Устимова Евгения Владимировна, ООО Кардио, Саратов (Саратовская область) Борисюк Светлана, ООО Советская, Кемерово Гусева Кристина Федоровна, ООО «Юнона», Бердск (Новосибирская область) Давыдова Евгения Александровна, Реалко, Старый Оскол (Белгородская область) Пруткова Татьяна Викторовна, Соната, Кемерово (Кемеровская область) Васильева Роза Радомировна, Фармация Аптека №52, Шихазаны (Республика Чувашия) Суханова Оксана Владимировна, Фармаимпекс, Набережные Челны (Республика Татарстан) Николаева Татьяна Александровна, Аптека ИП Пестова, Кировград (Свердловская область) Смолева Татьяна Валерьевна, ООО «Фармамед», Красноярск Крупина Анна Владимировна, ГБУЗ ЯНАО «Харпская РБ», пгт. Харп, (Ямало-Ненецкий АО) Бронникова Ирина Геннадьевна, ИП Мандрик Г.И., Белгород Байлема Галина Валентиновна, Витафарм, г. Тольятти (Самарская область) Тысячникова Регина Львовна, ОГУП «Фармация», Тверь Макаревич Анна Александровна, ООО «Мелодия здоровья», Энгельс (Саратовская область) Мкртчян Сюзанна Фердинандовна, Аптеки Столички, Лыткарино (Московская область) Сидорова Марианна Евгеньевна, ООО Руфарма, Москва

Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!