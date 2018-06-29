Завершилось тестирование на знание косметических препаратов DryDry™

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание косметических препаратов DryDry™ и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»!
Список победителей:
- Кравцова Вера Анатольевна, Анастасия, Люберцы (Московская область)
- Мусина Камилла Ильдусовна, ИП Железняк, Мончегорск (Мурманская область)
- Яговкина Евгения Александровна, ООО «Аптеки БИНКО», Санкт-Петербург
- Егорова Наталья Станиславовна, ООО Фитофарм – «Сельская аптека», село Глядянское
- Ахмедова Светлана Алексеевна, С.О.Ц. Аптека, Белгород
- Фатейчева Татьяна Алексеевна, Твоя экономия, Саратов
- Илькова Алина Олеговна, Фармэконом, Ангарск (Иркутская область)
- Исакова Анастасия Владимировна, Апрель, Рязань
- Данжалова Татьяна Васильевна, Аптека «Плюс», Улан-Удэ (Бурятия)
- Кузнецова Ксения Юрьевна, Госаптека, Салават (Башкортостан)
- Чикина Алена Сергеевна, ИП Агашина СА Социальная аптека №4, Ярославль
- Воротынцева Виктория Сергеевна, МУП Социальная аптека, Старый Оскол (Белгородская область)
- Ерохина Полина Евгеньевна, ООО «Амур», Томск
- Аболмасова Елена Борисовна, ООО «Реалко-2», Старый Оскол (Белгородская область)
- Устимова Евгения Владимировна, ООО Кардио, Саратов (Саратовская область)
- Борисюк Светлана, ООО Советская, Кемерово
- Гусева Кристина Федоровна, ООО «Юнона», Бердск (Новосибирская область)
- Давыдова Евгения Александровна, Реалко, Старый Оскол (Белгородская область)
- Пруткова Татьяна Викторовна, Соната, Кемерово (Кемеровская область)
- Васильева Роза Радомировна, Фармация Аптека №52, Шихазаны (Республика Чувашия)
- Суханова Оксана Владимировна, Фармаимпекс, Набережные Челны (Республика Татарстан)
- Николаева Татьяна Александровна, Аптека ИП Пестова, Кировград (Свердловская область)
- Смолева Татьяна Валерьевна, ООО «Фармамед», Красноярск
- Крупина Анна Владимировна, ГБУЗ ЯНАО «Харпская РБ», пгт. Харп, (Ямало-Ненецкий АО)
- Бронникова Ирина Геннадьевна, ИП Мандрик Г.И., Белгород
- Байлема Галина Валентиновна, Витафарм, г. Тольятти (Самарская область)
- Тысячникова Регина Львовна, ОГУП «Фармация», Тверь
- Макаревич Анна Александровна, ООО «Мелодия здоровья», Энгельс (Саратовская область)
- Мкртчян Сюзанна Фердинандовна, Аптеки Столички, Лыткарино (Московская область)
- Сидорова Марианна Евгеньевна, ООО Руфарма, Москва
Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!