 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
164

Завершилось тестирование на знание косметических препаратов DryDry™

29.06.2018

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание косметических препаратов DryDry™ и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»!

Список победителей:

  1. Кравцова Вера Анатольевна, Анастасия, Люберцы (Московская область)
  2. Мусина Камилла Ильдусовна, ИП Железняк, Мончегорск (Мурманская область)
  3. Яговкина Евгения Александровна, ООО «Аптеки БИНКО», Санкт-Петербург
  4. Егорова Наталья Станиславовна, ООО Фитофарм – «Сельская аптека», село Глядянское
  5. Ахмедова Светлана Алексеевна, С.О.Ц. Аптека, Белгород
  6. Фатейчева Татьяна Алексеевна, Твоя экономия, Саратов
  7. Илькова Алина Олеговна, Фармэконом, Ангарск (Иркутская область)
  8. Исакова Анастасия Владимировна, Апрель, Рязань
  9. Данжалова Татьяна Васильевна, Аптека «Плюс», Улан-Удэ (Бурятия)
  10. Кузнецова Ксения Юрьевна, Госаптека, Салават (Башкортостан)
  11. Чикина Алена Сергеевна, ИП Агашина СА Социальная аптека №4, Ярославль
  12. Воротынцева Виктория Сергеевна, МУП Социальная аптека, Старый Оскол (Белгородская область)
  13. Ерохина Полина Евгеньевна, ООО «Амур», Томск
  14. Аболмасова Елена Борисовна, ООО «Реалко-2», Старый Оскол (Белгородская область)
  15. Устимова Евгения Владимировна, ООО Кардио, Саратов (Саратовская область)
  16. Борисюк Светлана, ООО Советская, Кемерово
  17. Гусева Кристина Федоровна, ООО «Юнона», Бердск (Новосибирская область)
  18. Давыдова Евгения Александровна, Реалко, Старый Оскол (Белгородская область)
  19. Пруткова Татьяна Викторовна, Соната, Кемерово (Кемеровская область)
  20. Васильева Роза Радомировна, Фармация Аптека №52, Шихазаны (Республика Чувашия)
  21. Суханова Оксана Владимировна, Фармаимпекс, Набережные Челны (Республика Татарстан)
  22. Николаева Татьяна Александровна, Аптека ИП Пестова, Кировград (Свердловская область)
  23. Смолева Татьяна Валерьевна, ООО «Фармамед», Красноярск
  24. Крупина Анна Владимировна, ГБУЗ ЯНАО «Харпская РБ», пгт. Харп, (Ямало-Ненецкий АО)
  25. Бронникова Ирина Геннадьевна, ИП Мандрик Г.И., Белгород
  26. Байлема Галина Валентиновна, Витафарм, г. Тольятти (Самарская область)
  27. Тысячникова Регина Львовна, ОГУП «Фармация», Тверь
  28. Макаревич Анна Александровна, ООО «Мелодия здоровья», Энгельс (Саратовская область)
  29. Мкртчян Сюзанна Фердинандовна, Аптеки Столички, Лыткарино (Московская область)
  30. Сидорова Марианна Евгеньевна, ООО Руфарма, Москва

Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!

Материалы по теме
26.06.2018 Пустяки! Это же только царапина!
18.06.2018 Чтобы солнце было другом
04.06.2018 Проверьте свои знания о препарате Эргоферон и получите сертификат на 1 000 руб.!
01.06.2018 Испытание травой
23.05.2018 Проверьте свои знания о косметических препаратах DryDry™ и получите сертификат на 1 000 руб.!
Метки
тест
Фармвестник-ТВ
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения