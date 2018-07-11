Завершилось тестирование на знание препарата Эргоферон

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание препарата Эргоферон и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»!
Список победителей:
- Семина Юлия Александровна, Аптека от склада, Новосибирск (Новосибирская область)
- Новикова Екатерина Александровна, Аптечный пункт, Воронеж (Воронежская область)
- Байдова Екатерина Юрьевна, ЗАО Айболит, Брянск
- Ерастова Татьяна Владимировна, Витафарм, Саратов
- Белякова Елена Викторовна, ИП Мантулина, Белгород (Белгородская область)
- Бокк Ольга Викторовна, ООО Эркафарм Сибирь, Новосибирск (Новосибирская область)
- Панченко Дмитрий Александрович, 36,6, Кемерово
- Бородина Наталья Алексеевна, Аптека, Воронеж (Воронежская область)
- Фомина Любовь Игоревна, ООО ЮККА, Бронницы (Московская область)
- Карташов Иван Олегович, Эдельвейс, Кемерово (Кемеровская область)
- Шулаева Людмила Юрьевна, АС Здоровье, Великий Новгород (Новгородская область)
- Белоглазова Инесса Владимировна, АО "Губернские аптеки", Норильск (Красноярский край)
- Герасименко Наталья Алексеевна, ГУП КК "Кубаньфармация", Приморско-Ахтарск (Краснодарский край)
- Шемякина Наталья Борисовна, ИП Каюрова, Пермь (Пермский край)
- Яковлева Инга Михайловна, Аптека №77 плюс, Чебоксары (Чувашия)
- Дохлова Светлана, Алия, Новокуйбышевск
- Красносельская Татьяна Владимировна, Алтей, Монино, Щелковский р-н
- Тангиева Эльмира, аптека "Дарб" ,Малгобек (Ингушетия)
- Маслова Анна Андреевна, Аптечная сеть "Здоровье", Иваново (Ивановская область)
- Захарцова Наталья Александровна, Классика, Рязань
- Скрипчук Екатерина Юрьевна, ООО " Советская аптека-Кемерово", Кемерово (Кемеровская область)
- Иванова Светлана Владимировна, МУП "Центральная аптека", Оленегорск (Мурманская область)
- Демкина Анна Валерьевна, Лекарство кубани, Адлер
- Захарова Ольга Николаевна, Магия, Чебоксары (Чувашия)
- Капранова Елена Львовна, Кипарис, Одинцово
- Трофимова Марина Евгеньевна, Мелодия здоровья, Жирновск (Волгоградская область)
- Самохвалова Ольга Валериевна, Облснаб, Севастополь (Крым)
- Ангальд Наталья Викторовна, ООО "Юна Пульс", Гатчина (Ленинградская область)
- Горбунова Светлана, Аптека "Забота", Воронеж (Воронежская область)
- Ожегова Елена Анатольевна, ООО "Мегапресс", Ижевск (Удмуртия)