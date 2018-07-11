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Завершилось тестирование на знание препарата Эргоферон

11.07.2018

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание препарата Эргоферон и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»!

Список победителей:

  1. Семина Юлия Александровна, Аптека от склада, Новосибирск (Новосибирская область)
  2. Новикова Екатерина Александровна, Аптечный пункт, Воронеж (Воронежская область)
  3. Байдова Екатерина Юрьевна, ЗАО Айболит, Брянск
  4. Ерастова Татьяна Владимировна, Витафарм, Саратов
  5. Белякова Елена Викторовна, ИП Мантулина, Белгород (Белгородская область)
  6. Бокк Ольга Викторовна, ООО Эркафарм Сибирь, Новосибирск (Новосибирская область)
  7. Панченко Дмитрий Александрович, 36,6, Кемерово
  8. Бородина Наталья Алексеевна, Аптека, Воронеж (Воронежская область)
  9. Фомина Любовь Игоревна, ООО ЮККА, Бронницы (Московская область)
  10. Карташов Иван Олегович, Эдельвейс, Кемерово (Кемеровская область)
  11. Шулаева Людмила Юрьевна, АС Здоровье, Великий Новгород (Новгородская область)
  12. Белоглазова Инесса Владимировна, АО "Губернские аптеки", Норильск (Красноярский край)
  13. Герасименко Наталья Алексеевна, ГУП КК "Кубаньфармация", Приморско-Ахтарск (Краснодарский край)
  14. Шемякина Наталья Борисовна, ИП Каюрова, Пермь (Пермский край)
  15. Яковлева Инга Михайловна, Аптека №77 плюс, Чебоксары (Чувашия)
  16. Дохлова Светлана, Алия, Новокуйбышевск
  17. Красносельская Татьяна Владимировна, Алтей, Монино, Щелковский р-н
  18. Тангиева Эльмира, аптека "Дарб" ,Малгобек (Ингушетия)
  19. Маслова Анна Андреевна, Аптечная сеть "Здоровье", Иваново (Ивановская область)
  20. Захарцова Наталья Александровна, Классика, Рязань
  21. Скрипчук Екатерина Юрьевна, ООО " Советская аптека-Кемерово", Кемерово (Кемеровская область)
  22. Иванова Светлана Владимировна, МУП "Центральная аптека", Оленегорск (Мурманская область)
  23. Демкина Анна Валерьевна, Лекарство кубани, Адлер
  24. Захарова Ольга Николаевна, Магия, Чебоксары (Чувашия)
  25. Капранова Елена Львовна, Кипарис, Одинцово
  26. Трофимова Марина Евгеньевна, Мелодия здоровья, Жирновск (Волгоградская область)
  27. Самохвалова Ольга Валериевна, Облснаб, Севастополь (Крым)
  28. Ангальд Наталья Викторовна, ООО "Юна Пульс", Гатчина (Ленинградская область)
  29. Горбунова Светлана, Аптека "Забота", Воронеж (Воронежская область)
  30. Ожегова Елена Анатольевна, ООО "Мегапресс", Ижевск (Удмуртия)
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Метки
тест
Эргоферон
Фармвестник-ТВ
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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