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Завершилось тестирование «По следам нового выпуска телевикторины «Профессионалы»

03.04.2018

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста и получением главной награды для финалистов – подарочных карт номиналом 1 000 руб. от компании «Л'Этуаль»

Список победителей:

  1. Егорова Наталья Станиславовна, ООО Фитофарм – «Сельская аптека», село Глядянское (Курганская область)
  2. Нелюбин Александр Владимирович, ООО ГлавАптека, Курган
  3. Пустовалова Надежда Игоревна, ООО АМП, Воронеж
  4. Филатова Альбина Равильевна, ГАУЗ «ОАС», Соль-Илецк (Оренбургская область)
  5. Васильев Леонид Геннадьевич, Аптека №52, Шихазаны (Республика Чувашия)

Увидеть, как были выбраны победители, вы можете здесь:

Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!

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Метки
тест
Фармвестник-ТВ
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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