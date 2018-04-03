Завершилось тестирование «По следам нового выпуска телевикторины «Профессионалы»

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста и получением главной награды для финалистов – подарочных карт номиналом 1 000 руб. от компании «Л'Этуаль»
Список победителей:
- Егорова Наталья Станиславовна, ООО Фитофарм – «Сельская аптека», село Глядянское (Курганская область)
- Нелюбин Александр Владимирович, ООО ГлавАптека, Курган
- Пустовалова Надежда Игоревна, ООО АМП, Воронеж
- Филатова Альбина Равильевна, ГАУЗ «ОАС», Соль-Илецк (Оренбургская область)
- Васильев Леонид Геннадьевич, Аптека №52, Шихазаны (Республика Чувашия)
Увидеть, как были выбраны победители, вы можете здесь:
Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!