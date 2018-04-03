Завершилось тестирование «По следам нового выпуска телевикторины «Профессионалы»

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста и получением главной награды для финалистов – подарочных карт номиналом 1 000 руб. от компании «Л'Этуаль»

Список победителей:

Егорова Наталья Станиславовна, ООО Фитофарм – «Сельская аптека», село Глядянское (Курганская область) Нелюбин Александр Владимирович, ООО ГлавАптека, Курган Пустовалова Надежда Игоревна, ООО АМП, Воронеж Филатова Альбина Равильевна, ГАУЗ «ОАС», Соль-Илецк (Оренбургская область) Васильев Леонид Геннадьевич, Аптека №52, Шихазаны (Республика Чувашия)

Увидеть, как были выбраны победители, вы можете здесь:

Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!