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Жертвами мошенников стали покупатели БАД и клиенты экстрасенсов

13.07.2018

В Кисловодский городской суд направлено дело, возбужденное по ч.ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На скамье подсудимых вскоре окажутся двое местных жителей.

По версии следствия, в 2016-2017 гг. криминальный дуэт приобрел базы данных о гражданах, проживающих в разных регионах страны, которые когда-либо приобретали лекарственные препараты, БАДы, медтехнику или обращались к экстрасенсам. Обвиняемые методично обзванивали этих людей и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, говорили им, что те стали жертвами мошенников. Якобы товары и услуги, которые они оплатили, являются контрафактными, а экстрасенсы - жулики. В конце разговора ошарашенных граждан ждала хорошая новость – если они переведут символическую сумму на указанный счет, то смогут получить компенсацию понесенных ими затрат в двойном размере.

Нашлось 95 доверчивых граждан, благодаря которым на счета обвиняемых поступило 23 млн. руб.

Добавим, что полтора года назад аналогичная преступная группа уже была разоблачена в Ставрополе. Сумма дохода составила без малого 6 млн. руб., а аванс, якобы дающий право на получение компенсации, равнялся 15-32 тыс. руб. Помимо ОПГ и мошенничества, обвиняемым инкриминировалась также ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности). Согласно судебной информационной системе, приговор по данному делу пока не вынесен.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
БАД
мошенничество
Фармвестник-ТВ
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03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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