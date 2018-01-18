«Живика» начала экспансию в Курган и Тюмень

«Живика» (51% доли бизнеса принадлежит ГК «Протек» — сеть «Ригла») расширяет сеть аптек. В среднем компания открывает по 45 точек в год. По данным RNC Pharma, в Тюменской области сейчас работает 17 аптек «Риглы» с долей на локальном рынке 3,9% – с появлением «Живики» охват рынка увеличится. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов полагает, что компания выбрала непростые регионы.

«Надо понимать, что «Живика» — не самостоятельная структура, а торговая марка в составе сети «Ригла», которая в свою очередь входит в состав фармдистрибьютора «Протек». В формате дискаунтера шансов на успех у компании больше, чем в формате «Риглы», – рассуждает он. – Едва ли «Ригла» сможет занять в Курганской области первые строчки рейтинга, но претендовать на 1-2% в этом регионе вполне реально. Тем более что в Курганской области лидирует «Курганфармация» (доля розничного фармрынка в регионе – 40,2%), а конкурентные возможности государственных сетей в сравнении с коммерческими весьма ограничены».

По словам владельца сети «Аптеки Сазонова» Игоря Сазонова, в Кургане и Шадринске, откуда «Живика» начинает экспансию, еще можно рассчитывать на заработки, но в других городах средний чек окажется мизерным. При этом, уверяет он, курганские аптекари готовы к конкуренции с сетью, располагающей большими ресурсами.

«Курганская область – это единственная территория в России, где ни в одной отрасли нет слабых звеньев, – говорит г-н Сазонов. – Местные компании не назовешь успешными, и они готовы работать ради работы. Но из бизнеса нас можно вынести только на носилках. В Кургане у «Живики» легкой жизни точно не будет – ее ждет противодействие и ценовая борьба конкурентного окружения всеми возможными и невозможными методами».

По словам Игоря Сазонова, своими 25 аптеками он управляет в ручном режиме – это единственный способ вести бизнес в Курганской области.