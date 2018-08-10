«Живика» запустила программу лояльности во всех регионах присутствия

В конце июля в аптеках «Живика» (дискаунтер аптечной сети «Ригла», ГК «Протек») в Сургуте, Ярославле, Красноярске, Воронеже, Уфе и Туле стартовала программа лояльности.

В мае 2018 г. проект был запущен в пилотном режиме в аптеках «Живика» Москвы и Подмосковья, в начале июля – в Санкт-Петербурге. Таким образом, программой охвачены все регионы присутствия дискаунтера.

Участникам программы лояльности предоставляется скидка от 5 до 35% на более чем 100 SKU товаров – RX- и ОТС-препаратов, БАД. Кроме того, в рамках отдельных акций клиенту начисляются бонусы, которые потом могут быть списаны при оплате другого товара.

Подключиться к проекту может любой клиент аптеки «Живика», совершивший покупку на сумму свыше 500 руб. Стоимость карты участника программы – 10 руб.

К концу III квартала 2018 г. будет запущено мобильное приложение, позволяющее пользователю – участнику программы лояльности управлять своим бонусным счетом, а также видеть персональные предложения и доступные акции.

С начала IV квартала к программе лояльности смогут подключиться клиенты, сделавшие заказ на сайте «Живика».

«В каждом из форматов аптечной сети «Ригла» – фарммаркетах «Ригла», аптеках у дома «Будь здоров!», а теперь и в дискаунтерах «Живика» действует своя программа лояльности, благодаря которой реализуется персонализированный подход к самым разным категориям потребителей. Программа лояльности в дискаунтерах – редкость для этого формата. Наш проект предполагает индивидуальный, гибкий подход к работе с клиентами, который обеспечивается за счет современных сервисов, включая персонализированные предложения, идентификацию клиента по номеру телефона и пр. Первые результаты проекта свидетельствуют о его популярности среди клиентов «Живики» – число участников программы лояльности ежемесячно растет более чем на 50%», – отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

Справочно

«Живика» – аптеки-дискаунтеры аптечной сети «Ригла», отличающиеся низкими ценами, высоким уровнем сервиса и широким ассортиментом лекарственных средств, включая редкие рецептурные препараты и препараты для лечения хронических заболеваний.

Основная аудитория «Живики» ориентирована на регулярные запланированные покупки лекарств по списку. Дискаунтеры «Живика» представлены закрытым форматом торговли площадью 80–100 кв. м, располагают широким выбором лекарственных средств – 14 тыс. наименований (76% всего ассортимента), в основном низкой и средней ценовой категории. Также для удобства клиентов предусмотрен индивидуальный заказ редких препаратов.

Значительную долю продаж сети составляют лекарственные средства: рецептурные препараты (49%) и ОТС (39%). По итогам I полугодия 2018 г. формат представлен 84 аптеками в Москве и Московской области, 301 – в Екатеринбурге, 79 – в других регионах РФ.

Источник публикации: ЦВ «Протек»