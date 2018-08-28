Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал

Меморандум о лженаучности гомеопатии спустя полтора года после принятия снова оказался в цент­ре внимания. Поводом для этого стал иск к РАН, инициированный одним из производителей гомео­патических препаратов. Исход судебного процесса вызвал противоположные ­оценки экспертов и возо­­б­­­­­­­­новил гладиаторские сражения сторонников и противников этого направления медицины. Тем временем ситуация на рынке гомеопатических препаратов остается предсказуемой. За последние два с половиной года здесь можно наблюдать традиционную сезонную динамику, а слухи о смерти гомеопатии остаются преувеличенными.