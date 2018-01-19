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14 февраля в отеле «Марриотт Ройал Аврора» состоится бизнес-бранч ИД Коммерсантъ - «Маркировка лекарственных препаратов: человек и закон»

19.01.2018

14.02.2018

Мировой рынок нелегальной фармацевтической продукции достигает $75 млрд с ежегодным приростом в 20%. В разных странах для увеличения прозрачности поставок и защиты от фальсификата создают специализированные системы, где аккумулируется информация о ввезенной и обращаемой на рынке продукции. Россия не исключение: с 1 января 2020 года 100% препаратов (а отдельные категории — еще раньше) должны быть маркированы специальными идентификационными кодами.

Какие трудности — юридические и технологические, — могут возникнуть при реализации этого масштабного проекта? Насколько полным и совершенным будет законодательство, регулирующее маркировку лекарств, а также его практическое применение? Как будет обеспечена связь между участниками рынка и государственной базой данных? Как обязательная маркировка отразится на отечественных производителях, выпускающих недорогие препараты? Об этом и не только поговорим на бизнес-бранче ИД «Коммерсантъ».

Среди тем для обсуждения:

  • Работа над ошибками: как внедрение маркировки будет учитывать недочеты пилотного этапа?
  • Противоречия и лакуны законодательной базы маркировки лекарств: мнение законодателей и индустрии
  • Что поменяется во взаимодействии производителей, медицинских и аптечных организаций после внедрения маркировки?
  • Маркировка как способ борьбы с контрафактом и инструмент защиты интеллектуальной собственности: есть ли альтернативы?
  • Реализация стандарта GMP: технологический и юридический аспект
  • Стандартизация оборудования для маркировки и особенности учета финансовых затрат компаний на его покупку и обслуживание
  • Контроль ценообразования и влияние маркировки на него: позиция ФАС
  • Обработка данных и контроль участников фармацевтического рынка надзорными и фискальными органами: проблематика и прогнозы
  • Ответственность компании и ее менеджмента за нарушение правил маркировки: как это будет?

К выступлению приглашены:

  • Дмитрий Морозов, председатель комитета по охране здоровья, ГД РФ
  • Константин Беланов, заместитель начальника управления организации государственного контроля качества медицинской продукции, Росздравнадзор
  • Сергей Цыб, заместитель министра промышленности и торговли РФ
  • Елена Максимкина, начальник департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий, Минздрав России
  • Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения, НИУ ВШЭ
  • Андрей Цыганов, заместитель руководителя, ФАС России
  • Сергей Куликов, индустриальный директор радиоэлектронного кластера, Ростех
  • Давид Мелик-Гусейнов, директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы
  • Сергей Колесников, академик РАН, президент АПФ
  • Виктор Дмитриев, генеральный директор, Ассоциация российских фармпроизводителей
  • Геннадий Пяцкий, генеральный директор, «АстраЗенека Индастриз»
  • Дмитрий Морозов, генеральный директор, «Биокад»
  • Пётр Родионов, генеральный директор, «Герофарм»
  • Григорий Левицкий, председатель совета директоров, «Марбиофарм» (ГК «Биотэк»)
  • Юрий Крестинский, директор института развития общественного здравоохранения, директор исследований экономики и управления в здравоохранении бизнес-школы «Сколково»

Место

Отель «Марриотт Ройал Аврора»

Контакты

По вопросам участия: Евгения Сауткина, sautkina@kommersant.ru, +7 (903)527-63-54, https://www.kommersant.ru/pharma_2018

Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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