14 февраля в отеле «Марриотт Ройал Аврора» состоится бизнес-бранч ИД Коммерсантъ - «Маркировка лекарственных препаратов: человек и закон»

Мировой рынок нелегальной фармацевтической продукции достигает $75 млрд с ежегодным приростом в 20%. В разных странах для увеличения прозрачности поставок и защиты от фальсификата создают специализированные системы, где аккумулируется информация о ввезенной и обращаемой на рынке продукции. Россия не исключение: с 1 января 2020 года 100% препаратов (а отдельные категории — еще раньше) должны быть маркированы специальными идентификационными кодами.
Какие трудности — юридические и технологические, — могут возникнуть при реализации этого масштабного проекта? Насколько полным и совершенным будет законодательство, регулирующее маркировку лекарств, а также его практическое применение? Как будет обеспечена связь между участниками рынка и государственной базой данных? Как обязательная маркировка отразится на отечественных производителях, выпускающих недорогие препараты? Об этом и не только поговорим на бизнес-бранче ИД «Коммерсантъ».
Среди тем для обсуждения:
- Работа над ошибками: как внедрение маркировки будет учитывать недочеты пилотного этапа?
- Противоречия и лакуны законодательной базы маркировки лекарств: мнение законодателей и индустрии
- Что поменяется во взаимодействии производителей, медицинских и аптечных организаций после внедрения маркировки?
- Маркировка как способ борьбы с контрафактом и инструмент защиты интеллектуальной собственности: есть ли альтернативы?
- Реализация стандарта GMP: технологический и юридический аспект
- Стандартизация оборудования для маркировки и особенности учета финансовых затрат компаний на его покупку и обслуживание
- Контроль ценообразования и влияние маркировки на него: позиция ФАС
- Обработка данных и контроль участников фармацевтического рынка надзорными и фискальными органами: проблематика и прогнозы
- Ответственность компании и ее менеджмента за нарушение правил маркировки: как это будет?
К выступлению приглашены:
- Дмитрий Морозов, председатель комитета по охране здоровья, ГД РФ
- Константин Беланов, заместитель начальника управления организации государственного контроля качества медицинской продукции, Росздравнадзор
- Сергей Цыб, заместитель министра промышленности и торговли РФ
- Елена Максимкина, начальник департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий, Минздрав России
- Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения, НИУ ВШЭ
- Андрей Цыганов, заместитель руководителя, ФАС России
- Сергей Куликов, индустриальный директор радиоэлектронного кластера, Ростех
- Давид Мелик-Гусейнов, директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы
- Сергей Колесников, академик РАН, президент АПФ
- Виктор Дмитриев, генеральный директор, Ассоциация российских фармпроизводителей
- Геннадий Пяцкий, генеральный директор, «АстраЗенека Индастриз»
- Дмитрий Морозов, генеральный директор, «Биокад»
- Пётр Родионов, генеральный директор, «Герофарм»
- Григорий Левицкий, председатель совета директоров, «Марбиофарм» (ГК «Биотэк»)
- Юрий Крестинский, директор института развития общественного здравоохранения, директор исследований экономики и управления в здравоохранении бизнес-школы «Сколково»