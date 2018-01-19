14 февраля в отеле «Марриотт Ройал Аврора» состоится бизнес-бранч ИД Коммерсантъ - «Маркировка лекарственных препаратов: человек и закон»

Мировой рынок нелегальной фармацевтической продукции достигает $75 млрд с ежегодным приростом в 20%. В разных странах для увеличения прозрачности поставок и защиты от фальсификата создают специализированные системы, где аккумулируется информация о ввезенной и обращаемой на рынке продукции. Россия не исключение: с 1 января 2020 года 100% препаратов (а отдельные категории — еще раньше) должны быть маркированы специальными идентификационными кодами.

Какие трудности — юридические и технологические, — могут возникнуть при реализации этого масштабного проекта? Насколько полным и совершенным будет законодательство, регулирующее маркировку лекарств, а также его практическое применение? Как будет обеспечена связь между участниками рынка и государственной базой данных? Как обязательная маркировка отразится на отечественных производителях, выпускающих недорогие препараты? Об этом и не только поговорим на бизнес-бранче ИД «Коммерсантъ».

Среди тем для обсуждения:

Работа над ошибками: как внедрение маркировки будет учитывать недочеты пилотного этапа?

Противоречия и лакуны законодательной базы маркировки лекарств: мнение законодателей и индустрии

Что поменяется во взаимодействии производителей, медицинских и аптечных организаций после внедрения маркировки?

Маркировка как способ борьбы с контрафактом и инструмент защиты интеллектуальной собственности: есть ли альтернативы?

Реализация стандарта GMP: технологический и юридический аспект

Стандартизация оборудования для маркировки и особенности учета финансовых затрат компаний на его покупку и обслуживание

Контроль ценообразования и влияние маркировки на него: позиция ФАС

Обработка данных и контроль участников фармацевтического рынка надзорными и фискальными органами: проблематика и прогнозы

Ответственность компании и ее менеджмента за нарушение правил маркировки: как это будет?

К выступлению приглашены: