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45-й межрегиональный специализированный форум-выставка «Здравоохранение»

07.08.2018

09.10.2018 — 11.10.2018

С 9 по 11 октября в Воронеже состоится 45-й межрегиональный специализированный форум-выставка «Здравоохранение» – самое масштабное выставочно-конгрессное мероприятие в Воронеже в сфере здравоохранения, крупнейший в регионе смотр достижений научной и практической медицины.

В нашей стране активно проходит модернизация отрасли здравоохранения: переоснащаются больницы, строятся новые высокотехнологичные комплексы, внедряются новые врачебные методики и технологии. Форум-выставка «Здравоохранение» предоставляет гостям и участникам мероприятия возможность получить актуальную информацию о самых современных тенденциях в развитии медицинских технологий, а также ознакомиться с экспозицией новейшего диагностического оборудования.

Выставочный Центр «ВЕТА» занимается организацией данного мероприятия уже в 45-й раз. И в этом году мы не просто значительно разнообразили деловую программу форума, но и сменили место проведения: 45-й межрегиональный специализированный форум-выставка «Здравоохранение» пройдет на новой площадке в самом центре города – в отеле Marriott Воронеж.

Мероприятие включает в себя конференции по самым востребованным и актуальным направлениям современной медицины:

  • стоматология;
  • медицинская реабилитация;
  • организация здравоохранения;
  • эпидемиология;
  • инфекции, передающиеся половым путем;
  • лучевая диагностика;
  • функциональная диагностика;
  • гинекология;
  • лучевая диагностика;
  • лабораторная диагностика;
  • паллиативная медицинская помощь;
  • педиатрия;
  • дерматовенерология;
  • хирургия;
  • общая практика;
  • эндокринология.

Уникальный формат единого информационного и выставочного пространства создает новые возможности продвижения инновационных продуктов для практической медицины, привлекает ведущих производителей лекарственных препаратов, медицинской техники и оборудования, профессионалов, работающих в системе здравоохранения, представителей госструктур и деловых кругов, широкой медицинской общественности из всех регионов страны.

Посетители мероприятия смогут получить бесплатные консультации отраслевых экспертов и узнать о результатах новейших исследований в области здравоохранения.

В работе 44-го форума «Здравоохранение» приняли участие 50 компаний из самых разных уголков России: Воронежа, Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга, Калуги, Саратова, Краснодара, Омска, Белгорода и Крыма.

Согласно маркетинговым исследованиям мероприятие посетило 2689 человек, 83% посетителей – специалисты отрасли здравоохранения, 84% посетителей выставки планируют посетить 45-ю выставку «Здравоохранение», 100% участников выставки удовлетворены взаимодействием и сотрудничеством с Выставочным центром «ВЕТА».

Подать заявку на участие в форуме можно уже сегодня. Спешите! Выставочная экспозиция разместит более 30 стендов.

Место

Воронеж, проспект Революции, 38, отель Marriott

Контакты

Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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