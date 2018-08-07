С 9 по 11 октября в Воронеже состоится 45-й межрегиональный специализированный форум-выставка «Здравоохранение» – самое масштабное выставочно-конгрессное мероприятие в Воронеже в сфере здравоохранения, крупнейший в регионе смотр достижений научной и практической медицины.

В нашей стране активно проходит модернизация отрасли здравоохранения: переоснащаются больницы, строятся новые высокотехнологичные комплексы, внедряются новые врачебные методики и технологии. Форум-выставка «Здравоохранение» предоставляет гостям и участникам мероприятия возможность получить актуальную информацию о самых современных тенденциях в развитии медицинских технологий, а также ознакомиться с экспозицией новейшего диагностического оборудования.

Выставочный Центр «ВЕТА» занимается организацией данного мероприятия уже в 45-й раз. И в этом году мы не просто значительно разнообразили деловую программу форума, но и сменили место проведения: 45-й межрегиональный специализированный форум-выставка «Здравоохранение» пройдет на новой площадке в самом центре города – в отеле Marriott Воронеж.

Мероприятие включает в себя конференции по самым востребованным и актуальным направлениям современной медицины:

стоматология;

медицинская реабилитация;

организация здравоохранения;

эпидемиология;

инфекции, передающиеся половым путем;

лучевая диагностика;

функциональная диагностика;

гинекология;

лучевая диагностика;

лабораторная диагностика;

паллиативная медицинская помощь;

педиатрия;

дерматовенерология;

хирургия;

общая практика;

эндокринология.

Уникальный формат единого информационного и выставочного пространства создает новые возможности продвижения инновационных продуктов для практической медицины, привлекает ведущих производителей лекарственных препаратов, медицинской техники и оборудования, профессионалов, работающих в системе здравоохранения, представителей госструктур и деловых кругов, широкой медицинской общественности из всех регионов страны.

Посетители мероприятия смогут получить бесплатные консультации отраслевых экспертов и узнать о результатах новейших исследований в области здравоохранения.

В работе 44-го форума «Здравоохранение» приняли участие 50 компаний из самых разных уголков России: Воронежа, Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга, Калуги, Саратова, Краснодара, Омска, Белгорода и Крыма.

Согласно маркетинговым исследованиям мероприятие посетило 2689 человек, 83% посетителей – специалисты отрасли здравоохранения, 84% посетителей выставки планируют посетить 45-ю выставку «Здравоохранение», 100% участников выставки удовлетворены взаимодействием и сотрудничеством с Выставочным центром «ВЕТА».

Подать заявку на участие в форуме можно уже сегодня. Спешите! Выставочная экспозиция разместит более 30 стендов.