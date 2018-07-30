5-й Швейцарско-Российский Медицинский Форум

21-22 сентября 2018 г. Швейцарско-Российского Медицинский Форум (ШРМФ) вновь откроет свои двери для видных политиков, представителей различных ведомств и организаций, ученых и врачей. Организаторами Пятого юбилейного Форума выступает некоммерческое партнерство Швейцарско-Российский Форум и Сеченовский Университет при поддержке Посольства Швейцарии в Москве.

Выбор Сеченовского университета в качестве площадки этого года не случаен - основываясь на стратегии специализации и концентрации ресурсов на прорывных направлениях в медицине, университет формирует международную научную повестку, синхронизируя достижения исследователей с международными стандартами.

Основной темой 5-го ШРМФ станет: «Медицинское образование, трансляционная медицина, цифровое здравоохранение: решение задач будущего сегодня». В рамках этой темы планируется обсудить целый ряд вопросов, касающихся развития передовых технологических решений в области медицины, электронного медицинского образования, биотехнологий, цифровизации медицины, организации и управления системой здравоохранения и оказания медицинской помощи, являющихся жизненно важными для работников здравоохранения и, в конечном счете, для пациентов обеих странах.

На мероприятии будет проведена серия круглых столов, на которых будут обсуждаться различные достижения, а также Швейцарско-Российское сотрудничество в таких областях как рассеянный склероз, лимфопролиферативные заболевания, иммуноонкология, гемофилия и др., будет организована выставка инновационного оборудования.

Пятый ШРМФ в Сеченовском университете станет площадкой для обмена информацией и создания деловых контактов будет способствовать созданию связей и контактов между органами здравоохранения, научными и практическими медицинскими учреждениями, производителями медицинского оборудования и представителями фармацевтической промышленности.

Особенность данного Форума — организация трансляции мероприятия в различные медицинские университеты России и стран СНГ с возможностью общения в прямом эфире.

«Идея проведения Форума на площадке Сеченовкого университета не случайна – Университет имеет историю плодотворного сотрудничества, как с академическим, так и с бизнес сообществом Швейцарии по ряду ключевых направлений, предполагающих реализацию совместных международных проектов в области прикладной и фундаментальной науки, повышение академической мобильности российских ученых, а также трансляцию глобального международного опыта в развитии фармацевтической и медицинской промышленности. Совместный медицинский форум – это новая форма наполнения коммуникаций между медицинским сообществом обеих стран. Объединяя потенциалы наших научно-образовательных учреждений и бизнеса, мы можем значительно эффективнее отвечать на вызовы, стоящие перед современной медициной и системой здравоохранения», – отметил ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко.

«Мы очень поддерживаем стремление Сеченовского университета к сотрудничеству с университетами Швейцарии в области образования, клинической деятельности и научных исследований. Важно, чтобы в медицинской области имел место международный обмен опытом на основе хорошо работающей сети контактов. И именно эта возможность важна для людей и медицины в целом, поэтому мы рады, что Сеченовский университет открывает нам свои двери, проявляет интерес к международному сотрудничеству, и мы можем поспособствовать его развитию», – подчеркнула Беатрис Ломбард-Мартин, основатель Президент Фонда «Швейцарско-российский форум».