Онлайн-семинар «Активная косметика по уходу за кожей головы и волосами: особенности рецептуры и применения» повтор

Онлайн-семинар «Активная косметика по уходу за кожей головы и волосами: особенности рецептуры и применения» состоится 28 июня в 14:00 (по мск). Участие в онлайн-семинаре бесплатное.
Регистрация
Стремительное развитие медицины и фармации предполагает формирование новых компетенций у врачей и провизоров, которые сегодня должны свободно ориентироваться в составе и особенностях применения не только лекарственных, но и лечебных косметических средств. Онлайн-семинар рассчитан на специалистов здравоохранения, профессиональная деятельность которых связана с применением средств активной косметики.
Семинар проводит:
- Профессор кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» МЗ РФ, доктор фармацевтических наук, доцент Немятых О.Д.
Время проведения с 14:00 до 16:00 (мск)
- Интерактивная лекция
- Ответы на вопросы
Аккредитация в программе НМО
Мероприятие соответствует требованиям Координационного совета по развитию НМФО Минздрава России. Начисляются 2 зачетные единицы (кредита).
Специальности целевой аудитории:
- дерматовенерология
- косметология
- управление и экономика фармации
- фармацевтическая технология
- фармацевтическая химия и фармакогнозия
- Фармация
- Фармация/провизор
Для получения образовательных кредитов (баллов) в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования участнику онлайн-семинара необходимо выполнить несколько условий:
- Подключиться к трансляции онлайн-семинара в назначенное время. На семинаре ведется учет времени посещения. Минимальное время участия в семинаре не менее 90 минут.
- Ответить на контрольные вопросы во время онлайн-семинара. Тест считается пройденным, если участник дал три правильных ответа из пяти возможных в течение времени, отведенного на тестирование.
- Указать достоверные сведения: ФИО, место работы, контактные данные в своем личном кабинете. Организаторы мероприятия имеют право не выдавать кредиты и свидетельство НМФО в случае предоставления участником недостоверных сведений.
Начисление кредитов будет произведено через 14 дней после мероприятия. Свидетельство НМФО в формате .pdf будет доступно в Личном кабинете в разделе: Онлайн-семинары/Cтатистика.