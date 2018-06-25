Онлайн-семинар «Активная косметика по уходу за кожей головы и волосами: особенности рецептуры и применения» повтор

Онлайн-семинар «Активная косметика по уходу за кожей головы и волосами: особенности рецептуры и применения» состоится 28 июня в 14:00 (по мск). Участие в онлайн-семинаре бесплатное.

Стремительное развитие медицины и фармации предполагает формирование новых компетенций у врачей и провизоров, которые сегодня должны свободно ориентироваться в составе и особенностях применения не только лекарственных, но и лечебных косметических средств. Онлайн-семинар рассчитан на специалистов здравоохранения, профессиональная деятельность которых связана с применением средств активной косметики.

Семинар проводит:

Профессор кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» МЗ РФ, доктор фармацевтических наук, доцент Немятых О.Д.

Время проведения с 14:00 до 16:00 (мск)

Интерактивная лекция

Ответы на вопросы

Аккредитация в программе НМО

Мероприятие соответствует требованиям Координационного совета по развитию НМФО Минздрава России. Начисляются 2 зачетные единицы (кредита).

Специальности целевой аудитории:

дерматовенерология

косметология

управление и экономика фармации

фармацевтическая технология

фармацевтическая химия и фармакогнозия

Фармация

Фармация/провизор

Для получения образовательных кредитов (баллов) в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования участнику онлайн-семинара необходимо выполнить несколько условий:

Подключиться к трансляции онлайн-семинара в назначенное время. На семинаре ведется учет времени посещения. Минимальное время участия в семинаре не менее 90 минут.

Ответить на контрольные вопросы во время онлайн-семинара. Тест считается пройденным, если участник дал три правильных ответа из пяти возможных в течение времени, отведенного на тестирование.

Указать достоверные сведения: ФИО, место работы, контактные данные в своем личном кабинете. Организаторы мероприятия имеют право не выдавать кредиты и свидетельство НМФО в случае предоставления участником недостоверных сведений.

Начисление кредитов будет произведено через 14 дней после мероприятия. Свидетельство НМФО в формате .pdf будет доступно в Личном кабинете в разделе: Онлайн-семинары/Cтатистика.

Программа онлайн-семинаров