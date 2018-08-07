Бизнес-бранч «Фармацевтический рынок 2018: вызовы и перспективы»

С 2019 года фармацевтический рынок России вступает в новую фазу своего развития. Во многом направления его роста будут определять новые приоритеты российского правительства, заявленные в госпрограмме «Фарма-2030». Положения этого документа отрегулируют для фармацевтических компаний новые нормы инвестирования, сертификации, экспорта и участия в закупках препаратов на государственном уровне. Еще один основополагающий для отрасли документ — национальный проект «Здравоохранение» — установит требования к фармацевтическому рынку с учетом потребностей пациентов, в особом фокусе внимания которых сейчас будет лечение онкологических заболеваний. Какие перспективы открывают перед рынком эти изменения? С какими сложностями могут столкнуться производители лекарств? И какие меры необходимы для эффективного регулирования рынка? Эти и другие важные вопросы будут обсуждаться на конференции ИД «Коммерсантъ».

Спикеры:

Виктор Дмитриев , генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей.

, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей. Лилия Титова, исполнительный директор, СПФО.

Вопросы для обсуждения:

перспективы развития российского фармацевтического рынка в контексте запуска национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»;

фокус на онкологии — что означает для производителей лекарств новые приоритеты в российской системе здравоохранения;

государственная программа «Фарма-2030» — новые возможности для фармацевтических производителей в рамках господдержки;

слияния и поглощения на фармацевтическом рынке — новые тренды;

инновационный потенциал и экспертные возможности российских лекарств;

новации в сфере госзакупок — перспективы создания единой площадки для лекарственных торгов, развитие единой информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок.

Стоимость участия составляет 25000 рублей без НДС.