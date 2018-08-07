 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
События
43

Бизнес-бранч «Фармацевтический рынок 2018: вызовы и перспективы»

07.08.2018

18.09.2018

С 2019 года фармацевтический рынок России вступает в новую фазу своего развития. Во многом направления его роста будут определять новые приоритеты российского правительства, заявленные в госпрограмме «Фарма-2030». Положения этого документа отрегулируют для фармацевтических компаний новые нормы инвестирования, сертификации, экспорта и участия в закупках препаратов на государственном уровне. Еще один основополагающий для отрасли документ — национальный проект «Здравоохранение» — установит требования к фармацевтическому рынку с учетом потребностей пациентов, в особом фокусе внимания которых сейчас будет лечение онкологических заболеваний. Какие перспективы открывают перед рынком эти изменения? С какими сложностями могут столкнуться производители лекарств? И какие меры необходимы для эффективного регулирования рынка? Эти и другие важные вопросы будут обсуждаться на конференции ИД «Коммерсантъ».

Спикеры:

  • Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей.
  • Лилия Титова, исполнительный директор, СПФО.

Вопросы для обсуждения:

  • перспективы развития российского фармацевтического рынка в контексте запуска национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»;
  • фокус на онкологии — что означает для производителей лекарств новые приоритеты в российской системе здравоохранения;
  • государственная программа «Фарма-2030» — новые возможности для фармацевтических производителей в рамках господдержки;
  • слияния и поглощения на фармацевтическом рынке — новые тренды;
  • инновационный потенциал и экспертные возможности российских лекарств;
  • новации в сфере госзакупок — перспективы создания единой площадки для лекарственных торгов, развитие единой информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок.

Стоимость участия составляет 25000 рублей без НДС.

Место

Москва

Контакты

Продюсер:
Мария Синдинская

По вопросам взаимодействия со СМИ:
Ксения Игнатова

По вопросам спонсорства:
Константин Савин

По вопросам делегатского учвастия:
София Агамалян

Материалы по теме
30.07.2018 Анонс: X Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
22.05.2018 Эксперт: рост российского коммерческого фармрынка остановился
18.05.2018 Эксперт: без точного определения задач программы «Фарма-2030» бессмысленно обсуждать инструменты их решения
20.04.2018 Анонс: 7-й Международный форум: «Фарма и биотех 2018: «Год, который потрясет фармацевтический рынок»
20.04.2018 7-й Международный форум: «Фарма и биотех 2018: «Год, который потрясет фармацевтический рынок»
Метки
фармацевтический рынок
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения