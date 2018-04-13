Приглашаем вас принять участие в конференции Clinical Trials Practical Forum 2018 («Клинические исследования в ЕАЭС»), которая пройдет 21-22 июня на базе Сколково, Москва.

Clinical Trials Practical Forum 2018 объединяет профессионалов в сфере клинических исследований, которые делятся своими практическими кейсами, идеями, полезной информацией о новых разработках, внедрениях и сервисах.

Среди спикеров этого года:

Евразийская экономическая комиссия, Центр научного консультирования, МЗ Латвии, УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (Республика Беларусь), РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РК (Республика Казахстан), Национальный научный центр фармаконадзора, Московский государственный медицинский университет, ФГБУ «НИИ онкологии Н.Н. Петрова» Минздрава России, ФГБУН ИТ ФМБА России

а также:

AIPM, Центр Клинических Исследований, АмантисМед, Statandocs, CSA Expert, IPHARMA, ГЕРОФАРМ, SynergyResearchGroup, Skolkovo Foundation и многие другие.

В рамках форума также пройдет экскурсия по Технопарку Сколково с посещением Кластера Биомедицинских технологий и Хакспейса.