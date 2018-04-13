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Clinical Trials Practical Forum 2018

13.04.2018

21.06.2018 — 22.06.2018

Приглашаем вас принять участие в конференции Clinical Trials Practical Forum 2018 («Клинические исследования в ЕАЭС»), которая пройдет 21-22 июня на базе Сколково, Москва.

Clinical Trials Practical Forum 2018 объединяет профессионалов в сфере клинических исследований, которые делятся своими практическими кейсами, идеями, полезной информацией о новых разработках, внедрениях и сервисах.

Среди спикеров этого года:

Евразийская экономическая комиссия, Центр научного консультирования, МЗ Латвии, УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (Республика Беларусь), РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РК (Республика Казахстан), Национальный научный центр фармаконадзора, Московский государственный медицинский университет, ФГБУ «НИИ онкологии Н.Н. Петрова» Минздрава России, ФГБУН ИТ ФМБА России

а также:

AIPM, Центр Клинических Исследований, АмантисМед, Statandocs, CSA Expert, IPHARMA, ГЕРОФАРМ, SynergyResearchGroup, Skolkovo Foundation и многие другие.

В рамках форума также пройдет экскурсия по Технопарку Сколково с посещением Кластера Биомедицинских технологий и Хакспейса.

Место

Одинцовский район, дер. Сколково, ул. Новая, д.100

Контакты

  • Телефон: +7 (495) 128-99-85
  • E-mail: info@clinicaltrialsforum.ru
  • Сайт: http://clinicaltrialsforum.ru/
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Метки
конференция
Фармвестник-ТВ
12.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 34
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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