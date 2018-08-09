Деловое издание «Ведомости» Санкт-Петербургский выпуск приглашает вас 20 сентября 2018 года на форум «Медицинский и фармацевтический бизнес»!
В фокусе обсуждения:
- Национальные проекты в области здравоохранения и экспорта. К чему готовиться бизнесу?
- Российские и международные аналитические исследования.
- Экспорт российских товаров и услуг.
- Борьба с онкозаболеваниями.
- Вопросы кадрового дефицита.
- Формирование системы защиты прав пациентов.
- Роль и место медицинских и фармацевтических организаций в новой системе здравоохранения.
Подробности на официальном сайте мероприятия.