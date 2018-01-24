IX Форум регионов России: здравоохранение

Форум проводится под патронажем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также при участии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В 2018 году в рамках Форума пройдет более 10 деловых мероприятий (сессии, круглые столы, конференции), на которых состоится обсуждение актуальных вопросов развития современного здравоохранения, включая вопросы стратегических приоритетов развития отрасли, реализации инвестиционных проектов в сфере здравоохранения в субъектах Российской Федерации, развития медицинского туризма и информатизации. Также состоятся межотраслевые мероприятия, посвященные развитию медицинской и фармацевтической промышленности, цифровому здравоохранению, взаимодействию представителей медицинского бизнеса и государственных институтов развития с целью развития проектов, обладающих экспортным и инвестиционным потенциалом.

Ключевым мероприятием Форума станет проведение заседания Совета по региональному здравоохранению, действующего при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, созданный в конце 2017 года.

Кроме того в рамках Форума пройдут лекции ведущих специалистов в сфере здравоохранения Российской Федерации, а также состоится выставочная экспозиция «Здравоохранение: инновации, проекты, решения», на которой будут представлены новейшие технологические кейсы субъектов Российской Федерации.

По итогам Форума участниками планируется подписание резолюции, с учетом рассмотренных в ходе его работы предложений по созданию новых стимулов развития отрасли.

Участниками Форума станут руководители федеральных и региональных органов власти, представители учреждений здравоохранения, государственных институтов развития, профессиональных медицинских объединений и союзов, деловых кругов и институциональных инвесторов