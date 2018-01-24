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IX Форум регионов России: здравоохранение

24.01.2018

17.04.2018

Форум проводится под патронажем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также при участии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В 2018 году в рамках Форума пройдет более 10 деловых мероприятий (сессии, круглые столы, конференции), на которых состоится обсуждение актуальных вопросов развития современного здравоохранения, включая вопросы стратегических приоритетов развития отрасли, реализации инвестиционных проектов в сфере здравоохранения в субъектах Российской Федерации, развития медицинского туризма и информатизации. Также состоятся межотраслевые мероприятия, посвященные развитию медицинской и фармацевтической промышленности, цифровому здравоохранению, взаимодействию представителей медицинского бизнеса и государственных институтов развития с целью развития проектов, обладающих экспортным и инвестиционным потенциалом.

Ключевым мероприятием Форума станет проведение заседания Совета по региональному здравоохранению, действующего при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, созданный в конце 2017 года.

Кроме того в рамках Форума пройдут лекции ведущих специалистов в сфере здравоохранения Российской Федерации, а также состоится выставочная экспозиция «Здравоохранение: инновации, проекты, решения», на которой будут представлены новейшие технологические кейсы субъектов Российской Федерации.

По итогам Форума участниками планируется подписание резолюции, с учетом рассмотренных в ходе его работы предложений по созданию новых стимулов развития отрасли.

Участниками Форума станут руководители федеральных и региональных органов власти, представители учреждений здравоохранения, государственных институтов развития, профессиональных медицинских объединений и союзов, деловых кругов и институциональных инвесторов

Место

Москва, ул. Большая Якиманка, 24, Президент-отель

Контакты

Телефон, факс: +7 (495) 481-39-30

E-mail: info@forumreg.ru и pr@forumreg.ru

Сайт: http://forumreg.ru/

Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Производители не против, если принятие новой методики ценообразования затянется
Справочники
Справочник персон
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Аптечный практикум
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