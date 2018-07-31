Конференция «Актуальные вопросы управления медицинской организацией»

Приглашаем вас принять участие в конференции «Актуальные вопросы управления медицинской организацией», которая состоится 23-27 сентября 2018 года в г. Сочи, оздоровительном комплексе «Дагомыс».

Основной целью проведения конференции является развитие эффективной системы управления в организациях здравоохранения РФ и обмен передовым опытом по управлению медицинскими учреждениями между ведущими экспертами отрасли и участниками конференции.

На конференции будут освещены следующие вопросы:

Особенности работы медицинской организации в системе ОМС

Качество и безопасность медицинской деятельности – правовое обеспечение и экономические приоритеты

Проверки медицинской организации контрольно-надзорными органами

Внедрение в работу медорганизаций управленческих СОП

Развитие государственно-частного партнерства в здравоохранении

Как сделать медицинскую организацию привлекательной для инвесторов и пациентов

Актуальные вопросы внедрения и применения профессиональных стандартов в сфере здравоохранения

Аккредитация специалистов как инструмент системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования

К участию в конференции приглашаются: