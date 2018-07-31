Конференция «Актуальные вопросы управления медицинской организацией»

Приглашаем вас принять участие в конференции «Актуальные вопросы управления медицинской организацией», которая состоится 23-27 сентября 2018 года в г. Сочи, оздоровительном комплексе «Дагомыс».
Основной целью проведения конференции является развитие эффективной системы управления в организациях здравоохранения РФ и обмен передовым опытом по управлению медицинскими учреждениями между ведущими экспертами отрасли и участниками конференции.
На конференции будут освещены следующие вопросы:
- Особенности работы медицинской организации в системе ОМС
- Качество и безопасность медицинской деятельности – правовое обеспечение и экономические приоритеты
- Проверки медицинской организации контрольно-надзорными органами
- Внедрение в работу медорганизаций управленческих СОП
- Развитие государственно-частного партнерства в здравоохранении
- Как сделать медицинскую организацию привлекательной для инвесторов и пациентов
- Актуальные вопросы внедрения и применения профессиональных стандартов в сфере здравоохранения
- Аккредитация специалистов как инструмент системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования
К участию в конференции приглашаются:
- руководители и сотрудники администрации медицинских организаций;
- главврачи и практикующие врачи различных специальностей;
- руководители финансовых и планово-экономических служб медицинских организаций;
- руководители юридических отделов и юрисконсульты медицинских организаций;
- представители органов управления здравоохранения;
- эксперты и специалисты страховых медицинских организаций;
- представители фармацевтических организаций, медицинской индустрии и промышленности;
- иные заинтересованные специалисты.