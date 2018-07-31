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Конференция «Актуальные вопросы управления медицинской организацией»

31.07.2018

23.09.2018 — 27.09.2018

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Приглашаем вас принять участие в конференции «Актуальные вопросы управления медицинской организацией», которая состоится 23-27 сентября 2018 года в г. Сочи, оздоровительном комплексе «Дагомыс».

Основной целью проведения конференции является развитие эффективной системы управления в организациях здравоохранения РФ и обмен передовым опытом по управлению медицинскими учреждениями между ведущими экспертами отрасли и участниками конференции.

На конференции будут освещены следующие вопросы:

  • Особенности работы медицинской организации в системе ОМС
  • Качество и безопасность медицинской деятельности – правовое обеспечение и экономические приоритеты
  • Проверки медицинской организации контрольно-надзорными органами
  • Внедрение в работу медорганизаций управленческих СОП
  • Развитие государственно-частного партнерства в здравоохранении
  • Как сделать медицинскую организацию привлекательной для инвесторов и пациентов
  • Актуальные вопросы внедрения и применения профессиональных стандартов в сфере здравоохранения
  • Аккредитация специалистов как инструмент системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования

К участию в конференции приглашаются:

  • руководители и сотрудники администрации медицинских организаций;
  • главврачи и практикующие врачи различных специальностей;
  • руководители финансовых и планово-экономических служб медицинских организаций;
  • руководители юридических отделов и юрисконсульты медицинских организаций;
  • представители органов управления здравоохранения;
  • эксперты и специалисты страховых медицинских организаций;
  • представители фармацевтических организаций, медицинской индустрии и промышленности;
  • иные заинтересованные специалисты.

Место

Сочи, ул. Ленинградская, 7, Оздоровительный комплекс «Дагомыс»

Контакты

Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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