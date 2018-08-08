18 сентября 2018 года в Москве состоится ежегодная конференция «Правовые вопросы фармацевтической отрасли» делового издания «Ведомости».

В центре внимания проекта – основные законодательные и нормативно-правовые акты, оказавшие значительное влияние на фармацевтический рынок, регуляторные нововведения и оценка их влияния на развитие отрасли, анализ правоприменительной практики.

Конференция «Правовые вопросы фармацевтической отрасли» – это ежегодный открытый и конструктивный диалог между руководителями правовых департаментов крупнейших российских и зарубежных компаний фармацевтического сектора, представителями государственных органов власти, юристами и признанными экспертами по вопросам медицины и здравоохранения.

Отраслевой состав конференции

Фармацевтическая промышленность

Химическая промышленность

Аптечные сети и дистрибьюторы

Юридические компании

Должностной состав конференции

CEO/генеральный директор/президент

Директор по развитию бизнеса

Исполнительный директор

Производственный директор

Директор по доступу препаратов, корпоративным отношениям, работе с органами государственной власти

Директор по юридическим вопросам, директор по закупкам

Юристы

Стоимость участия – 25000 руб. + 18.0% НДС

Подробная информация и актуальные обновления – на сайте мероприятия.