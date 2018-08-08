18 сентября 2018 года в Москве состоится ежегодная конференция «Правовые вопросы фармацевтической отрасли» делового издания «Ведомости».
В центре внимания проекта – основные законодательные и нормативно-правовые акты, оказавшие значительное влияние на фармацевтический рынок, регуляторные нововведения и оценка их влияния на развитие отрасли, анализ правоприменительной практики.
Конференция «Правовые вопросы фармацевтической отрасли» – это ежегодный открытый и конструктивный диалог между руководителями правовых департаментов крупнейших российских и зарубежных компаний фармацевтического сектора, представителями государственных органов власти, юристами и признанными экспертами по вопросам медицины и здравоохранения.
Отраслевой состав конференции
- Фармацевтическая промышленность
- Химическая промышленность
- Аптечные сети и дистрибьюторы
- Юридические компании
Должностной состав конференции
- CEO/генеральный директор/президент
- Директор по развитию бизнеса
- Исполнительный директор
- Производственный директор
- Директор по доступу препаратов, корпоративным отношениям, работе с органами государственной власти
- Директор по юридическим вопросам, директор по закупкам
- Юристы
Стоимость участия – 25000 руб. + 18.0% НДС
Подробная информация и актуальные обновления – на сайте мероприятия.