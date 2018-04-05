Онлайн-семинар «Медицинские изделия: правила обращения в аптечных организациях» состоится 11 апреля в 21:00. Участие в семинаре бесплатное.

Регистрация повтор (12.04.2018 14:00)

В настоящее время медицинские изделия широко представлены в ассортименте аптечных организаций. Знание и соблюдение требований к медицинским изделиям необходимы на всех этапах их оборота, от производства до утилизации. В ходе онлайн-семинара будут рассмотрены порядок приемочного контроля, требования к реализации и контролю качества медицинских изделий, а также нововведения, связанные с формированием единого рынка медицинских изделий в рамках ЕАЭС

Семинар проводит:

Старший преподаватель кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» Минздрава России Скадова Н.Е.

Время проведения:

11 апреля с 21:00 до 22:00 (мск)

12 апреля с 14:00 до 15:00 (мск)

Интерактивная лекция

Ответы на вопросы

Аккредитация в программе НМО

Заявка на аккредитацию онлайн-семинара в системе НМО направлена в Комиссию по оценке соответствия образовательных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования установленным требованиям.

Программа онлайн-семинаров