Онлайн-семинар «Медицинские изделия: правила обращения в аптечных организациях» состоится 11 апреля в 21:00. Участие в семинаре бесплатное.
Регистрация
Регистрация повтор (12.04.2018 14:00)
В настоящее время медицинские изделия широко представлены в ассортименте аптечных организаций. Знание и соблюдение требований к медицинским изделиям необходимы на всех этапах их оборота, от производства до утилизации. В ходе онлайн-семинара будут рассмотрены порядок приемочного контроля, требования к реализации и контролю качества медицинских изделий, а также нововведения, связанные с формированием единого рынка медицинских изделий в рамках ЕАЭС
Семинар проводит:
- Старший преподаватель кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» Минздрава России Скадова Н.Е.
Время проведения:
11 апреля с 21:00 до 22:00 (мск)
12 апреля с 14:00 до 15:00 (мск)
- Интерактивная лекция
- Ответы на вопросы
Аккредитация в программе НМО
Заявка на аккредитацию онлайн-семинара в системе НМО направлена в Комиссию по оценке соответствия образовательных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования установленным требованиям.