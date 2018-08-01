V Международная конференция «Оценка технологий здравоохранения: повышение эффективности работы медицинских организаций»

21 сентября 2018 года состоится V Международная научно-практическая конференция «Оценка технологий здравоохранения: повышение эффективности работы медицинских организаций» (далее – Конференция).

Мероприятие проводится при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Комитета Совета Федерации по социальной политике Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина России, ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России, ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства», ГБУ г. Москвы «Научно-практический центр клинических исследований и оценки медицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы», Российского отделения международного общества фармакоэкономических исследований и оценки исходов (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, далее - ISPOR), Ассоциации Специалистов по оценке технологий здравоохранения и Автономной некоммерческой организации «Национальный центр по оценке технологий в здравоохранении».

В работе Конференции примут участие руководители профильных департаментов, комитетов и отделов федеральных органов законодательной и исполнительной власти РФ, руководители профильных министерств и ведомств субъектов РФ, представители Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, представители научно-экспертного сообщества, сотрудники медицинских ВУЗов РФ, представители индустрии, страховых и венчурных компаний, иностранных организаций по измерению исходов в здравоохранении.

На конференции планируется обсудить следующие вопросы:

Повышение эффективности затрат на здравоохранение;

Перспективы и вызовы развития стационарной службы;

Медицинские информационные технологии для стационаров;

Бережливое здравоохранение;

Концепция госпитальной оценки технологий здравоохранения;

Пациент-ориентированное здравоохранение;

Медицинские организаций в системе внедрения инноваций.

Начало регистрации: в 09:00 часов.

Начало конференции: в 10:00 часов.

Неаккредитованные журналисты на мероприятие не допускаются.