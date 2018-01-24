Практическая конференция «Управление клиникой - 2018»

Главное:

программа построена на основании опроса топ-менеджеров частных клиник

специализированные и многопрофильные ЛПУ вместе

5 дискуссионных сессий и мастер-класс

спикеры – ваши коллеги из успешных клиник

приглашены руководители медицинских центров из Европы и США

мультизадачный режим: все здесь и сейчас!

Основные темы конференции:

Перспективы развития рынка

Стратегии роста и операционная эффективность

Государственно-частное партнерство. Привлечение и удержание пациентов в рамках системы ОМС

Расширение спектра услуг клиник. Взаимодействие с иностранными партнерами

Как привлечь новых клиентов и повысить лояльность старых?

IT-системы в работе клиник

Как развивать телемедицинские услуги?

Юридические аспекты медицинского бизнеса: правовые взаимоотношения с пациентами, претензии по качеству

Значение личности врача в успешном бизнесе

Мероприятие будет интересно:

Должности: собственникам и основателям, генеральным директорам, главным врачам, директорам по развитию, управляющим директорам.

Отрасли: частные медицинские клиники и медицинские центры. Как многопрофильные, так и специализированные (стоматологические, офтальмологические, эстетические).

Конференция также будет представлять интерес для партнеров и руководителей групп по оказанию услуг предприятиям медицинской отрасли, сферы здравоохранения, партнеров IT и юридических компаний.