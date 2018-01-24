Практическая конференция «Управление клиникой - 2018»

Главное:
- программа построена на основании опроса топ-менеджеров частных клиник
- специализированные и многопрофильные ЛПУ вместе
- 5 дискуссионных сессий и мастер-класс
- спикеры – ваши коллеги из успешных клиник
- приглашены руководители медицинских центров из Европы и США
- мультизадачный режим: все здесь и сейчас!
Основные темы конференции:
- Перспективы развития рынка
- Стратегии роста и операционная эффективность
- Государственно-частное партнерство. Привлечение и удержание пациентов в рамках системы ОМС
- Расширение спектра услуг клиник. Взаимодействие с иностранными партнерами
- Как привлечь новых клиентов и повысить лояльность старых?
- IT-системы в работе клиник
- Как развивать телемедицинские услуги?
- Юридические аспекты медицинского бизнеса: правовые взаимоотношения с пациентами, претензии по качеству
- Значение личности врача в успешном бизнесе
Мероприятие будет интересно:
Должности: собственникам и основателям, генеральным директорам, главным врачам, директорам по развитию, управляющим директорам.
Отрасли: частные медицинские клиники и медицинские центры. Как многопрофильные, так и специализированные (стоматологические, офтальмологические, эстетические).
Конференция также будет представлять интерес для партнеров и руководителей групп по оказанию услуг предприятиям медицинской отрасли, сферы здравоохранения, партнеров IT и юридических компаний.