V съезд фармакологов России «Научные основы поиска и создания новых лекарств»

Съезд фармакологов – главный научный форум специалистов, ведущих поиск и изучение новых лекарств, осуществляющих их разработку и внедрение в медицинскую практику.

Данное мероприятие проводится один раз в 5 лет для рассмотрения актуальных проблем фармакологии и определения стратегии создания инновационных лекарств исходя из достижений фундаментальной науки. Предыдущие съезды фармакологов проходили в Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

В V Съезде фармакологов в Ярославле планируют принять участие более 500 человек из разных регионов России. Среди них: делегаты от научных и образовательных учреждений России и зарубежья, медицинских и фармацевтических учреждений практического здравоохранения, а также отечественных и зарубежных фармацевтических компаний. Программа съезда включает проведение пленарных заседаний, симпозиумов и стендовых сессий, школы для врачей по актуальным вопросам клинической фармакологии и фармакотерапии.