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V съезд фармакологов России «Научные основы поиска и создания новых лекарств»

03.04.2018

14.05.2018 — 18.05.2018

Съезд фармакологов – главный научный форум специалистов, ведущих поиск и изучение новых лекарств, осуществляющих их разработку и внедрение в медицинскую практику.

Данное мероприятие проводится один раз в 5 лет для рассмотрения актуальных проблем фармакологии и определения стратегии создания инновационных лекарств исходя из достижений фундаментальной науки. Предыдущие съезды фармакологов проходили в Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

В V Съезде фармакологов в Ярославле планируют принять участие более 500 человек из разных регионов России. Среди них: делегаты от научных и образовательных учреждений России и зарубежья, медицинских и фармацевтических учреждений практического здравоохранения, а также отечественных и зарубежных фармацевтических компаний. Программа съезда включает проведение пленарных заседаний, симпозиумов и стендовых сессий, школы для врачей по актуальным вопросам клинической фармакологии и фармакотерапии.

Место

г. Ярославль, набережная Которосльная, 53, Концертно-зрелищный центр "Миллениум".

Организаторы

Общероссийская общественная организация «Российское научное общество фармакологов» (РНОФ) при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Федерального агентства научных организаций, Правительства Ярославской области, Российской академии наук, Российского научного общества фармакологов НИИ фармакологии им. В.В.Закусова, ЯГМУ, Ассоциации современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины Ярославской области, Ассоциации клинических фармакологов.

Контакты

Email: pharm-partner@yandex.ru

Сайт: www.pharm2018.ru

Фармвестник-ТВ
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
Подготовлен законопроект об ужесточении ответственности за злоупотребления при госзакупках
Current issue #10, 2018
Лазейки в законе позволяют торговать контрафактной продукцией и не возмещать ущерб
Правила GDP определяют эффективность логистического оператора
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