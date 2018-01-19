19-20 апреля в Москве состоится VI международная конференция "Оргздрав-2018. Эффективное управление медицинской организацией". На протяжении пяти лет конференция является главным событием года для руководителей здравоохранения. Участники собираются вместе, чтобы обсудить состояние и пути развития здравоохранения в России, поделиться ежедневными проблемами, обменяться опытом больших и малых побед, и, главное, почувствовать себя в своей профессиональной среде, где можно разговаривать "на одном языке" - языке организаторов здравоохранения.

Цель проведения:

Конференцию проводит Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) при поддержке Национальной медицинской палаты. ВШОУЗ ставит для себя задачей создание критической массы управленцев здравоохранения, которые выведут здравоохранение России на траекторию устойчивого развития.

Участники:

Конференция объединяет ежегодно свыше 500 руководителей здравоохранения всех уровней из большинства субъектов РФ. Среди них министры субъектов РФ, представители и руководители органов исполнительной и законодательной власти в сфере охраны здоровья РФ, руководители частных и государственных медицинских организаций, профессиональных обществ, образовательных организаций.

Ключевые темы программы:

Регионы России: как достичь ОПЖ 76 лет к 2025 году;

Новое в стратегии и оперативном управлении медицинской организацией;

Внедрение информационных технологий в практику здравоохранения, искусственный интеллект.

Отличительной особенностью конференции "Оргздрав" является ее открытый дискуссионный формат, который позволяет обсуждать важные для отрасли вопросы, а также обмениваться профессиональным опытом. Докладчики конференции - признанные эксперты в своих компетенциях, в том числе представители крупнейших мировых и российских медицинских центров и организаций.