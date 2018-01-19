 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
События
37

VI международная конференция "Оргздрав-2018. Эффективное управление медицинской организацией"

19.01.2018

19.04.2018 — 20.04.2018

19-20 апреля в Москве состоится VI международная конференция "Оргздрав-2018. Эффективное управление медицинской организацией". На протяжении пяти лет конференция является главным событием года для руководителей здравоохранения. Участники собираются вместе, чтобы обсудить состояние и пути развития здравоохранения в России, поделиться ежедневными проблемами, обменяться опытом больших и малых побед, и, главное, почувствовать себя в своей профессиональной среде, где можно разговаривать "на одном языке" - языке организаторов здравоохранения.

Цель проведения:

Конференцию проводит Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) при поддержке Национальной медицинской палаты. ВШОУЗ ставит для себя задачей создание критической массы управленцев здравоохранения, которые выведут здравоохранение России на траекторию устойчивого развития.

Участники:

Конференция объединяет ежегодно свыше 500 руководителей здравоохранения всех уровней из большинства субъектов РФ. Среди них министры субъектов РФ, представители и руководители органов исполнительной и законодательной власти в сфере охраны здоровья РФ, руководители частных и государственных медицинских организаций, профессиональных обществ, образовательных организаций.

Ключевые темы программы:

  • Регионы России: как достичь ОПЖ 76 лет к 2025 году;
  • Новое в стратегии и оперативном управлении медицинской организацией;
  • Внедрение информационных технологий в практику здравоохранения, искусственный интеллект.

Отличительной особенностью конференции "Оргздрав" является ее открытый дискуссионный формат, который позволяет обсуждать важные для отрасли вопросы, а также обмениваться профессиональным опытом. Докладчики конференции - признанные эксперты в своих компетенциях, в том числе представители крупнейших мировых и российских медицинских центров и организаций.

Место

Москва, 1-й Зачатьевский пер., 4, ст. метро "Кропоткинская" (Ивент-холл "ИнфоПространство")

Организаторы

ВШОУЗ, НМП, АСМОК

Контакты

Информация по участию и регистрации: 8-495-921-39-07 (д.564, 571), conf@medobr.ru, http://www.rosmedobr.ru/

Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения