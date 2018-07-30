VI Партнеринг «Лекарства России – к междисциплинарному диалогу»

Ставший уже традиционным, Партнеринг давно зарекомендовал себя как значимое ежегодное мероприятие фармацевтической отрасли, направленное на решение задач лекарственного обеспечения и развития отечественной фармацевтической промышленности. Это знаковое мероприятие организованное Ассоциацией Российских фармацевтических производителей (АРФП) совместно с Министерством здравоохранения Калининградской области. В этом году организаторы мероприятия изменили место его проведения и приглашают гостей в Калининград.

В форуме принимают участие специалисты из разных регионов России, а также руководители ФАС, Минздрава, Минпромторга, Росздравнадзора, представители региональных министерств и ведомств.

Эксперты отмечают, что этот формат мероприятия позволяет не только обмениваться информацией, формально и неформально общаться, это, прежде всего, возможность для специалистов донести до аудитории свое видение развития фармацевтического рынка страны. Диалог между профессиональным сообществом и органами государственной власти позволяет найти оптимальные пути достижения заявленных целей.

Ключевая тема Партнеринга-2018: «Актуальные вопросы, возникающие при закупках лекарственных средств в рамках ФЗ №44. Диалог индустрии и государства». Участники встречи обсудят специфику работы и практику применения ФЗ №44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в частности: вопросы борьбы с картельными сговорами, антиконкурентными соглашениями и взаимодействие с правоохранительными органами.

«В рамках диалога на Партнеринге нам предстоит обсудить широкий диапазон актуальных для фармрынка тем. Это и регулирование фармотрасли, и система ценообразования, и преференции при государственных закупках, и взаимозаменяемость, и конечно, реализация пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов, который приносит нам все больше и больше сюрпризов», – отмечает генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Приглашаем принять участие в VI Партнеринге «Лекарства России – к междисциплинарному диалогу», который состоится 21 сентября 2018 г. в Калининграде в Отеле Radisson.