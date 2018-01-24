24-25 мая 2018 года в ЦВК ЭКСПОЦЕНТР в г.Москве пройдет VII Форум фармацевтической упаковки ФАРМАПАК и выставка упаковочных материалов, оборудования и технологий для фармкомпаний.

ФАРМАПАК – ежегодное отраслевое обучающие мероприятие и дискуссионная площадка для специалистов фармацевтической и косметической промышленности. Мероприятие разделено на зону деловой программы и выставочную зону.

В 2018 году ключевой темой форума станет введение системы маркировки на фармацевтических предприятиях.

В рамках мероприятия у посетителей будет возможность:

рассмотреть нормативно-правовых изменений фармацевтической отрасли;

обсудить вопросы повышения эффективности фасовки лекарств и косметики;

узнать об актуальных идеях по снижению себестоимости, повышению качества лекарственных препаратов;

пообщаться с представителями Минздрава и Росздравнадзора;

познакомиться с производителями первичной и вторичной упаковки, фасовочного оборудования и другими компаниями;

посетить выставку инновационных решений для фармацевтических компаний.

Спикерами форума выступят представители регуляторных органов, ведущие эксперты в области первичной и вторичной упаковки, лидеры в области фасовочного и упаковочного оборудования, специалисты фармацевтических компаний.

В деловой программе представители фармотрасли и государственной власти поделятся промежуточными итогами «пилотного» проекта по маркировке, а партнеры форума на выставке презентуют свои решения по сериализации и агрегации.

Участие для представителей фармацевтических компаний – бесплатно. Получить билет можно на сайте форума upak-forum.ru, заполнив заявку в разделе «Стать участником».

Справка

Форум фармацевтической упаковки «ФАРМАПАК» проводится с 2012 года и является одним из значимых событий на фармрынке, где можно встретиться с экспертами в области первичной и вторичной упаковки, обсудить вопросы эффективности фасовки лекарств и способы снижения производительных потерь, а также проблемы в области качества упаковки.

Официальным партнёром VII Международной выставки упаковочных решений материалов и технологий для фармацевтических производств ФАРМАПАК выступит компания АО «ПРОМИС» (http://promis.ru).