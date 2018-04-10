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VII-й Всероссийский конгресс «Право на лекарство»

10.04.2018

17.05.2018

Основная цель конгрессов – добиться, чтобы любое лекарство, необходимое пациенту, было для него доступно! Мы считаем, что за этим стоит не только право, но и этика и экономика. Ведь здоровье – это, кроме прочего, способность трудиться, а без труда нельзя создать экономику. Возвращая людям здоровье с помощью лекарств, мы позволяем им приносить государству, то есть всем нам, пользу. Мы уже не говорим о чувстве благодарности человека, который понимает, что государство помогло ему вернуть здоровье, вернуть его к жизни, к близким, к любимому делу. Это ведь не так уж и сложно понять, а при понимании и сделать! Присоединяйтесь к достижению этой важнейшей задачи нашего времени.

В ходе VII-го Всероссийского конгресса «Право на лекарство» участники впервые услышат доклады несколько региональных отделений «Лиги пациентов» о лекарственном обеспечении и правах пациентов в регионах, обсудят уже известные и новые проблемы доступности лекарств и их качества, отдельная секция будет посвящена вопросам формирования стандартов и протоколов лечения, а также их статусу, внедрению и контролю выполнения. В завершении участники обсудят проблемы лояльности системы здравоохранения к пациентам. Проект Программы конгресса. Предложения в программу пока еще принимаются. Вполне вероятно, что к этому времени мы будем иметь уже нового министра в силу того, что Правительство слагает полномочия перед вновь избранным Президентом. Это позволит до нести до нового руководства министерством наши уже отработанные позиции.

Ведущий мероприятия:

  • Саверский Александр Владимирович – президент «Лиги пациентов», эксперт РАН, член Экспертного совета при Правительстве РФ

Место

Москва, Русаковская ул., д. 13, стр. 5, Концертный зал «Бородино-Холл»

Контакты

  • Телефон: 8 (985) 644-72-38
  • Эл. почта: kongress@lekpravo.ru
  • Сайт: http://kongress.lekpravo.ru/
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Метки
конгресс
фармакология
Фармвестник-ТВ
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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