VII-й Всероссийский конгресс «Право на лекарство»

Основная цель конгрессов – добиться, чтобы любое лекарство, необходимое пациенту, было для него доступно! Мы считаем, что за этим стоит не только право, но и этика и экономика. Ведь здоровье – это, кроме прочего, способность трудиться, а без труда нельзя создать экономику. Возвращая людям здоровье с помощью лекарств, мы позволяем им приносить государству, то есть всем нам, пользу. Мы уже не говорим о чувстве благодарности человека, который понимает, что государство помогло ему вернуть здоровье, вернуть его к жизни, к близким, к любимому делу. Это ведь не так уж и сложно понять, а при понимании и сделать! Присоединяйтесь к достижению этой важнейшей задачи нашего времени.

В ходе VII-го Всероссийского конгресса «Право на лекарство» участники впервые услышат доклады несколько региональных отделений «Лиги пациентов» о лекарственном обеспечении и правах пациентов в регионах, обсудят уже известные и новые проблемы доступности лекарств и их качества, отдельная секция будет посвящена вопросам формирования стандартов и протоколов лечения, а также их статусу, внедрению и контролю выполнения. В завершении участники обсудят проблемы лояльности системы здравоохранения к пациентам. Проект Программы конгресса. Предложения в программу пока еще принимаются. Вполне вероятно, что к этому времени мы будем иметь уже нового министра в силу того, что Правительство слагает полномочия перед вновь избранным Президентом. Это позволит до нести до нового руководства министерством наши уже отработанные позиции.

Ведущий мероприятия: